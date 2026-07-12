Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

Наскільки буде спекотно?

За прогнозом синоптика, 13 – 15 липня припиниться надходження прохолодного повітря з півночі, а вітер послабшає. Отже, він буде комфортнішим та теплішим.

Втім, дощі не залишать територію країни. У денні години, особливо у другій половині дня, очікуються короткочасні дощі, місцями з грозами. Подекуди навіть йтиме град і можливі шквали зі швидкістю 17 – 22 метри за секунду.

Температура повітря вночі цими днями становитиме +13...+18 градусів. Удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів.

Як уточнив Постригань, наявні наразі прогностичні моделі свідчать про повернення спеки орієнтовно з 16 липня. Так, погода у другій половині робочого тижня може принести меншу кількість опадів. Проте температура повітря підвищиться до +16...+21 градуса вночі та до +26...+31 градуса удень.

Атмосфера готується до стабілізації, тому літо знову набиратиме обертів,

– додав синоптик.

Нагадаємо, на 13 липня по областях прогнозують дощі. Подекуди вони супроводжуватимуться грозами. Опади оминуть лише південний схід. На Сході країни пригріє до +28 градусів, а також там можливі шквали до 15 – 20 метрів за секунду.