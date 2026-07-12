Укргідрометцентр опублікував прогноз погоди на 13 липня.

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Яка погода буде 13 липня?

Уночі опадів майже не буде, лише на північному сході та в Одеській області можливі короткочасні дощі.

Вдень дощі пройдуть у більшості областей, крім південного сходу, місцями можливі грози.

Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. У східних областях удень подекуди очікуються пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 12 – 17 градусів, удень 23 – 28 градусів. У західних областях буде прохолодніше: вночі – 14 – 19 градусів, удень – 20 – 25 градусів.

Яка температура в найбільших містах України?

Київ +22…+24;

Ужгород +23…+25;

Львів +20…+22;

Івано-Франківськ +19…+21;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +20…+22;

Хмельницький +19…+21;

Луцьк +21…+23;

Рівне +22…+24;

Житомир +21…+23;

Вінниця +19…+21;

Одеса +21…+23;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +26…+28;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +23…+25;

Чернігів +21…+23;

Суми +20…+22;

Полтава +21…+23;

Дніпро +23…+25;

Запоріжжя +24…+26;

Донецьк +24…+26;

Луганськ +26…+28;

Харків +20…+22.

Прогноз погоди на 13 липня / Фото Укргідрометцентр

Найближчими днями та на початку наступного тижня в Україні збережеться нестійка погода. Через область низького атмосферного тиску та атмосферні фронти у більшості областей періодично йтимуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Уночі опади будуть локальними, а вдень охоплюватимуть більшість регіонів. За прогнозом синоптиків, 14 – 15 липня дощі та грози ще збережуться, хоча в ніч на 15 липня в більшості областей буде сухо.

Із 16 липня опадів поступово меншатиме. Дощі очікуються переважно у західних та південно-західних областях, а згодом – лише на крайньому заході країни.