Про це представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт повідомив у коментарі "РБК-Україна".

Як зміниться погода найближчим часом?

Найближчими днями синоптична ситуація в країні істотно не зміниться. Нестійку погоду визначатиме область зниженого атмосферного тиску з півночі та пов'язані з нею атмосферні фронти.

Вони періодично зумовлюватимуть (у більшості областей) короткочасні дощі різної інтенсивності. Від невеликих – до помірних. І будуть у супроводі окремих гроз,

– пояснив Іван Семиліт.

У нічні години дощі будуть локальними, а вдень їх прогнозують майже всюди. Пов'язано це з посиленням конвекції після прогрівання вологої повітряної маси.

За прогнозом синоптиків, 14 – 15 липня подекуди регіонах ще будуть короткочасні дощі та грози. Водночас уночі 15 липня очікується переважно суха погода.

Консультативний прогноз на 16 – 20 липня свідчить про поступове завершення періоду опадів. Однак вони все ж можливі у західних і південно-західних областях, а далі – лише на крайньому заході.

Нагадаємо, у неділю, 12 липня, подекуди в областях очікуються короткочасні дощі та грози. Температура повітря становитиме +9…+14 градусів уночі та +20...+25 градусів вдень. Водночас на Півдні та Південному Сході країни у денні години пригріє до +28 градусів.

Однак повернення справжнього липневого тепла не прогнозують щонайменше до 20 липня.