Детальний прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.
Чого очікувати від погоди 12 липня?
Протягом доби в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозуються короткочасні дощі та грози. Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
У нічні години температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +20...+25 градусів.
На Півдні та Південному Сході країни буде дещо тепліше: вночі очікується +13...+18 градусів, а вдень – +23...+28 градусів.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +19…+21;
- Львів +18…+20;
- Івано-Франківськ +18…+20;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +20…+22;
- Житомир +17…+19;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +22…+24;
- Миколаїв +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Сімферополь +24…+26;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +19…+21;
- Полтава +20…+22;
- Дніпро +21…+23;
- Запоріжжя +22…+24;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +25…+27;
- Харків +19…+21.
Прогноз погоди на 12 липня / Укргідрометцентр
Додамо також, що з наступного тижня в Україні й надалі переважатиме нестійкий характер погоди. За даними європейських метеорологічних моделей, у більшості областей періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози.
Подекуди можливі інтенсивні зливи, град і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Попри опади, температурний фон поступово підвищуватиметься. На початку тижня вночі очікується близько +10…+15 градусів, тоді як удень стовпчики термометрів сягатимуть +20…+25 градусів.
Як зазначив синоптик Віталій Постригань, тим, хто очікує повернення справжньої липневої спеки, поки що доведеться зачекати. За його словами, в Україні щонайменше до 20 липня утримається помірно тепла погода з періодичними грозами та дощами.