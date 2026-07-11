Детальний прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 12 липня?

Протягом доби в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозуються короткочасні дощі та грози. Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +20...+25 градусів.

На Півдні та Південному Сході країни буде дещо тепліше: вночі очікується +13...+18 градусів, а вдень – +23...+28 градусів.

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Якою буде температура в обласних центрах?

  • Київ +22…+24;
  • Ужгород +19…+21;
  • Львів +18…+20;
  • Івано-Франківськ +18…+20;
  • Тернопіль +20…+22;
  • Чернівці +22…+24;
  • Хмельницький +20…+22;
  • Луцьк +20…+22;
  • Рівне +20…+22;
  • Житомир +17…+19;
  • Вінниця +20…+22;
  • Одеса +22…+24;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +24…+26;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +20…+22;
  • Суми +19…+21;
  • Полтава +20…+22;
  • Дніпро +21…+23;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +25…+27;
  • Харків +19…+21.


Прогноз погоди на 12 липня / Укргідрометцентр

Додамо також, що з наступного тижня в Україні й надалі переважатиме нестійкий характер погоди. За даними європейських метеорологічних моделей, у більшості областей періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози.

Подекуди можливі інтенсивні зливи, град і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Попри опади, температурний фон поступово підвищуватиметься. На початку тижня вночі очікується близько +10…+15 градусів, тоді як удень стовпчики термометрів сягатимуть +20…+25 градусів.

Як зазначив синоптик Віталій Постригань, тим, хто очікує повернення справжньої липневої спеки, поки що доведеться зачекати. За його словами, в Україні щонайменше до 20 липня утримається помірно тепла погода з періодичними грозами та дощами.