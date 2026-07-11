Детальний прогноз погоди повідомили в Укргідрометцентрі.

Чого очікувати від погоди 12 липня?

Протягом доби в Україні очікується мінлива хмарність. У деяких регіонах прогнозуються короткочасні дощі та грози. Вітер змінюватиме напрямок із південно-західного на північно-західний, його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

У нічні години температура повітря коливатиметься від +9 до +14 градусів, удень повітря прогріється до +20...+25 градусів.

На Півдні та Південному Сході країни буде дещо тепліше: вночі очікується +13...+18 градусів, а вдень – +23...+28 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +22…+24;

Ужгород +19…+21;

Львів +18…+20;

Івано-Франківськ +18…+20;

Тернопіль +20…+22;

Чернівці +22…+24;

Хмельницький +20…+22;

Луцьк +20…+22;

Рівне +20…+22;

Житомир +17…+19;

Вінниця +20…+22;

Одеса +22…+24;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +20…+22;

Суми +19…+21;

Полтава +20…+22;

Дніпро +21…+23;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +23…+25;

Луганськ +25…+27;

Харків +19…+21.



Прогноз погоди на 12 липня / Укргідрометцентр

Додамо також, що з наступного тижня в Україні й надалі переважатиме нестійкий характер погоди. За даними європейських метеорологічних моделей, у більшості областей періодично проходитимуть короткочасні дощі та грози.

Подекуди можливі інтенсивні зливи, град і пориви вітру до 15 – 20 метрів за секунду. Попри опади, температурний фон поступово підвищуватиметься. На початку тижня вночі очікується близько +10…+15 градусів, тоді як удень стовпчики термометрів сягатимуть +20…+25 градусів.

Як зазначив синоптик Віталій Постригань, тим, хто очікує повернення справжньої липневої спеки, поки що доведеться зачекати. За його словами, в Україні щонайменше до 20 липня утримається помірно тепла погода з періодичними грозами та дощами.