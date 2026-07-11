Подробный прогноз погоды сообщили в Укргидрометцентре.
Чего ожидать от погоды 12 июля?
В течение суток в Украине ожидается переменная облачность. В некоторых регионах прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный, его скорость составит 5–10 метров в секунду.
В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +9 до +14 градусов, днем воздух прогреется до +20...+25 градусов.
На Юге и Юго-Востоке страны будет несколько теплее: ночью ожидается +13...+18 градусов, а днем – +23...+28 градусов.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Какая температура будет в областных центрах?
- Киев +22…+24;
- Ужгород +19…+21;
- Львов +18…+20;
- Ивано-Франковск +18…+20;
- Тернополь +20…+22;
- Черновцы +22…+24;
- Хмельницкий +20…+22;
- Луцк +20…+22;
- Ровно +20…+22;
- Житомир +17…+19;
- Винница +20…+22;
- Одесса +22…+24;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +20…+22;
- Сумы +19…+21;
- Полтава +20…+22;
- Днепр +21…+23;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +23…+25;
- Луганск +25…+27;
- Харьков +19…+21.
Прогноз погоды на 12 июля / Укргидрометцентр
Добавим также, что со следующей недели в Украине по-прежнему будет преобладать нестабильная погода. По данным европейских метеорологических моделей, в большинстве областей периодически будут проходить кратковременные дожди и грозы.
Местами возможны интенсивные ливни, град и порывы ветра до 15–20 метров в секунду. Несмотря на осадки, температура будет постепенно повышаться. В начале недели ночью ожидается около +10…+15 градусов, тогда как днем столбики термометров будут достигать +20…+25 градусов.
Как отметил синоптик Виталий Постригань, тем, кто ожидает возвращения настоящей июльской жары, пока придется подождать. По его словам, в Украине как минимум до 20 июля сохранится умеренно теплая погода с периодическими грозами и дождями.