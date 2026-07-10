Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Как долго будут идти осадки?

На следующей неделе на территории Украины сохранится нестабильная погода. По данным ведущих европейских метеоцентров, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Местами также возможны град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

В то же время температура воздуха будет постепенно повышаться. В начале недели синоптики прогнозируют +10…+15 градусов, а днем – +20…+25 градусов.

Если вы уже с нетерпением ждете настоящей июльской жары, придется немного подождать,

– добавил Виталий Постригань.

Пока сохраняется умеренная теплота с периодическими грозовыми дождями. Такая погода, по словам синоптика, продлится как минимум до 20 июля.

Напомним, 11 июля облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями ожидается в большинстве областей. Теплее всего в субботу будет на юге и востоке страны: днем температура поднимется до +23…+28 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в выходные ночью местами ожидаются небольшие дожди. Днем осадки усилятся до умеренных, а местами они будут сопровождаться грозами.