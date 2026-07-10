Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода в Украине 11 июля?

В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве областей, а днем осадки ожидаются местами в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны. Местами возможны грозы. По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западный, а в западных областях – северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 17 до 22 градусов тепла. В центральных областях воздух прогреется до 25 градусов тепла. Жарче всего будет на юге и востоке страны, где ночью ожидается от 13 до 18 градусов тепла, а днем – 23–28 градусов тепла.

В Киевской области и в столице также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах области возможны грозы. В Киевской области температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем – 17–22 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от 12 до 14 градусов тепла, а днем – около 20 градусов тепла.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +20…+22;

Ужгород +20…+22;

Львов +16…+18;

Ивано-Франковск +18…+20;

Тернополь +17…+19;

Черновцы +18…+20;

Хмельницкий +17…+19;

Луцк +17…+19;

Ровно +17…+19;

Житомир +17…+19;

Винница +18…+20;

Одесса +23…+25;

Николаев +23…+25;

Херсон +23…+25;

Симферополь +22…+24;

Кропивницкий +21…+23;

Черкассы +21…+23;

Чернигов +19…+21;

Сумы +18…+20;

Полтава +19…+21;

Днепр +21…+23;

Запорожье +22…+24;

Донецк +22…+24;

Луганск +24…+26;

Харьков +20…+22.



Погода в Украине 11 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, с 12 по 16 июля в Украине сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, преимущественно днем. В то же время температура будет постепенно повышаться: днем ожидается от +23 до +29 градусов, а на юге и юго-востоке – до +32 градусов. Синоптики также отмечают, что новый антициклон с запада вряд ли принесет в Украину аномальную жару.