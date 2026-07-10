Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода в Украине 11 июля?
В Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью кратковременные дожди пройдут в большинстве областей, а днем осадки ожидаются местами в Закарпатье, на юге и юго-востоке страны. Местами возможны грозы. По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западный, а в западных областях – северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем – от 17 до 22 градусов тепла. В центральных областях воздух прогреется до 25 градусов тепла. Жарче всего будет на юге и востоке страны, где ночью ожидается от 13 до 18 градусов тепла, а днем – 23–28 градусов тепла.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
В Киевской области и в столице также прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, однако днем пройдут кратковременные дожди, а в отдельных районах области возможны грозы. В Киевской области температура ночью составит от 9 до 14 градусов тепла, днем – 17–22 градусов тепла. В Киеве ночью ожидается от 12 до 14 градусов тепла, а днем – около 20 градусов тепла.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +20…+22;
- Ужгород +20…+22;
- Львов +16…+18;
- Ивано-Франковск +18…+20;
- Тернополь +17…+19;
- Черновцы +18…+20;
- Хмельницкий +17…+19;
- Луцк +17…+19;
- Ровно +17…+19;
- Житомир +17…+19;
- Винница +18…+20;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +23…+25;
- Херсон +23…+25;
- Симферополь +22…+24;
- Кропивницкий +21…+23;
- Черкассы +21…+23;
- Чернигов +19…+21;
- Сумы +18…+20;
- Полтава +19…+21;
- Днепр +21…+23;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +20…+22.
Погода в Украине 11 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, согласно прогнозу Укргидрометцентра, с 12 по 16 июля в Украине сохранится нестабильная погода с кратковременными дождями и грозами, преимущественно днем. В то же время температура будет постепенно повышаться: днем ожидается от +23 до +29 градусов, а на юге и юго-востоке – до +32 градусов. Синоптики также отмечают, что новый антициклон с запада вряд ли принесет в Украину аномальную жару.