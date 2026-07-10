Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Якою буде погода в Україні 11 липня?

В Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі короткочасні дощі пройдуть у більшості областей, а вдень опади очікуються місцями на Закарпатті, півдні та південному сході країни. Подекуди можливі грози. За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західний, а в західних областях – північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень – від 17 до 22 градусів тепла. У центральних областях повітря прогріється до 25 градусів тепла. Найспекотніше буде на півдні та сході країни, де вночі очікується від 13 до 18 градусів тепла, а вдень – 23 – 28 градусів тепла.

На Київщині та в столиці також прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі опадів не очікується, однак удень пройдуть короткочасні дощі, а в окремих районах області можливі грози. У Київській області температура вночі становитиме від 9 до 14 градусів тепла, вдень – 17 – 22 градусів тепла. У Києві вночі очікується від 12 до 14 градусів тепла, а вдень – близько 20 градусів тепла.

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +20…+22;

Ужгород +20…+22;

Львів +16…+18;

Івано-Франківськ +18…+20;

Тернопіль +17…+19;

Чернівці +18…+20;

Хмельницький +17…+19;

Луцьк +17…+19;

Рівне +17…+19;

Житомир +17…+19;

Вінниця +18…+20;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +23…+25;

Херсон +23…+25;

Сімферополь +22…+24;

Кропивницький +21…+23;

Черкаси +21…+23;

Чернігів +19…+21;

Суми +18…+20;

Полтава +19…+21;

Дніпро +21…+23;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +22…+24;

Луганськ +24…+26;

Харків +20…+22.



Погода в Україні 11 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, з 12 до 16 липня в Україні збережеться нестійка погода з короткочасними дощами та грозами, переважно вдень. Водночас температура поступово підвищуватиметься: вдень очікується від +23 до +29 градусів, а на півдні та південному сході – до +32 градусів. Синоптики також зазначають, що новий антициклон із заходу навряд чи принесе в Україну аномальну спеку.