Про це представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів у коментарі NV.

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Чи зміниться погода наступного тижня?

За словами синоптика, у період із 12 по 16 липня в Україні збережеться схожий характер погоди, як наразі. Тобто можливі короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вони переважно випадатимуть у денні години.

Температура повітря поступово підвищуватиметься. Вночі очікується від +12 до +19 градусів, а вдень – в діапазоні +23…+29 градусів.

Водночас дещо теплішу погоду прогнозують у південних і південно-східних областях. Там у нічні години очікується до +22 градусів, а вдень пригріє до +26...+32 градусів.

А поки над Європою формується новий антициклон, що йде з заходу. Однак він, ймовірно, навряд принесе таку ж сильну спеку, як відчували європейці наприкінці червня, припускає експерт.

Наскільки я знаю, колеги з європейських країн поки що не б’ють на сполох, як це було у попередні рази,

– пояснив Семиліт.

Нагадаємо, синоптики попереджали про можливі дощі та грози. Через негоду у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях і Криму 10 липня діятиме I (жовтий) рівень небезпеки. Подекуди також ймовірні град і шквальний вітер до 15 – 20 метрів за секунду.