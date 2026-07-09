Об этом представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал в комментарии NV.

Смотрите также: Сильные дожди, грозы, местами град и шквалы: где синоптики прогнозируют непогоду

Изменится ли погода на следующей неделе?

По словам синоптика, в период с 12 по 16 июля в Украине сохранится такой же характер погоды, как и сейчас. То есть возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Они будут выпадать преимущественно в дневные часы.

Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью ожидается от +12 до +19 градусов, а днем – в диапазоне +23…+29 градусов.

В то же время несколько более теплую погоду прогнозируют в южных и юго-восточных областях. Там в ночные часы ожидается до +22 градусов, а днем температура поднимется до +26…+32 градусов.

А пока над Европой формируется новый антициклон, идущий с запада. Однако он, вероятно, вряд ли принесет такую же сильную жару, как та, которую испытывали европейцы в конце июня, предполагает эксперт.

Насколько я знаю, коллеги из европейских стран пока не бьют тревогу, как это было в предыдущие разы,

– пояснил Семилит.

Напомним, синоптики предупреждали о возможных дождях и грозах. Из-за непогоды в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях и Крыму 10 июля будет действовать I (желтый) уровень опасности. Местами также возможны град и шквальный ветер до 15 – 20 метров в секунду.