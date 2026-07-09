Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Где возможны грозы?
Синоптики прогнозируют значительные дожди и даже грозы, а именно в следующих областях:
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Крым
Погодные условия могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта,
– предупреждают в гидрометеоцентре.
В отдельных районах ожидаются град и шквалы. Скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду. Синоптики объявили желтый уровень опасности.
Прогноз погоды на 10 июля / Фото Укргидрометцентра
Какая будет погода 10 июля?
В пятницу, 10 июля, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей ожидаются дожди, грозы, а местами – град и шквалы. Осадков не прогнозируется только ночью в большинстве северных и центральных областей.
Днем температура воздуха достигнет +19…+25 градусов. На юге и юго-востоке ожидается +23…+28 градусов, тогда как в западных областях будет прохладнее – в пределах +15…+20 градусов.