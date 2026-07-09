Об этом сообщил Укргидрометцентр.
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Какую погоду прогнозируют на пятницу?
По прогнозу синоптиков, умеренные кратковременные дожди ожидаются в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Местами они будут сопровождаться грозами. В то же время значительные осадки прогнозируются в Крыму.
Днем в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В целом ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Осадков не прогнозируется только ночью в большинстве северных и центральных областей.
Ночью температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит +9…+14 градусов, в других регионах будет несколько теплее – +13…+18 градусов.
Днем воздух прогреется до +19…+25 градусов. На юге и юго-востоке ожидается +23…+28 градусов, тогда как в западных областях будет прохладнее – в пределах +15…+20 градусов.
Какая будет температура в областных центрах?
- Киев +21…+23;
- Ужгород +19…+21;
- Львов +15…+17;
- Ивано-Франковск +17…+19;
- Тернополь +15…+17;
- Черновцы +18…+20;
- Хмельницкий +16…+18;
- Луцк +15…+17
- Ровно +16…+18
- Житомир +18…+20;
- Винница +17…+19;
- Одесса +20…+22;
- Николаев +21…+23;
- Херсон +21…+23;
- Симферополь +23…+25;
- Кропивницкий +22…+24;
- Черкассы +20…+22;
- Чернигов +21…+23;
- Сумы +19…+21;
- Полтава +22…+24;
- Днепр +20…+22;
- Запорожье +21…+23;
- Донецк +23…+25;
- Луганск +24…+26;
- Харьков +18…+20.
Прогноз погоды на 10 июля / Карта Укргидрометцентра
Напомним, в Украину достиг холодный атмосферный фронт циклона Bernadette. Из-за дневного прогрева, активизирующего конвективные процессы, во второй половине дня в регионах возможны более интенсивные осадки, грозы и шквалы. А вот жара не вернется как минимум до середины июля.