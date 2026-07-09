Об этом сообщил Укргидрометцентр.

Смотрите также : Украину накрыл холодный атмосферный фронт: надолго ли отступила жара

Какую погоду прогнозируют на пятницу?

По прогнозу синоптиков, умеренные кратковременные дожди ожидаются в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Местами они будут сопровождаться грозами. В то же время значительные осадки прогнозируются в Крыму.

Днем в отдельных районах возможен град и шквалы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. В целом ветер будет преимущественно западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Осадков не прогнозируется только ночью в большинстве северных и центральных областей.

Ночью температура воздуха в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях составит +9…+14 градусов, в других регионах будет несколько теплее – +13…+18 градусов.

Днем воздух прогреется до +19…+25 градусов. На юге и юго-востоке ожидается +23…+28 градусов, тогда как в западных областях будет прохладнее – в пределах +15…+20 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +21…+23;

Ужгород +19…+21;

Львов +15…+17;

Ивано-Франковск +17…+19;

Тернополь +15…+17;

Черновцы +18…+20;

Хмельницкий +16…+18;

Луцк +15…+17

Ровно +16…+18

Житомир +18…+20;

Винница +17…+19;

Одесса +20…+22;

Николаев +21…+23;

Херсон +21…+23;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +22…+24;

Черкассы +20…+22;

Чернигов +21…+23;

Сумы +19…+21;

Полтава +22…+24;

Днепр +20…+22;

Запорожье +21…+23;

Донецк +23…+25;

Луганск +24…+26;

Харьков +18…+20.

Прогноз погоды на 10 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в Украину достиг холодный атмосферный фронт циклона Bernadette. Из-за дневного прогрева, активизирующего конвективные процессы, во второй половине дня в регионах возможны более интенсивные осадки, грозы и шквалы. А вот жара не вернется как минимум до середины июля.