Про це повідомив Укргідрометцентр.
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Яку погоду прогнозують на п'ятницю?
За прогнозом синоптиків, помірні короткочасні дощі очікуються у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Місцями вони супроводжуватимуться грозами. Водночас значні опади прогнозують у Криму.
Вдень в окремих районах можливий град і шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Загалом вітер буде переважно західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Опадів не прогнозують лише уночі в більшості північних і центральних областей.
Уночі температура повітря у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становитиме +9…+14 градусів, в інших регіонах дещо тепліші +13…+18 градусів.
Удень повітря прогріється до +19…+25 градусів. На півдні та південному сході очікується +23…+28 градусів, тоді як у західних областях буде прохолодніше – в межах +15…+20 градусів.
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +21…+23;
- Ужгород +19…+21;
- Львів +15…+17;
- Івано-Франківськ +17…+19;
- Тернопіль +15…+17;
- Чернівці +18…+20;
- Хмельницький +16…+18;
- Луцьк +15…+17
- Рівне +16…+18
- Житомир +18…+20;
- Вінниця +17…+19;
- Одеса +20…+22;
- Миколаїв +21…+23;
- Херсон +21…+23;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +20…+22;
- Чернігів +21…+23;
- Суми +19…+21;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +20…+22;
- Запоріжжя +21…+23;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +18…+20.
Прогноз погоди на 10 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, до України дістався холодний атмосферний фронт циклону Bernadette. Через денний прогрів, що активізує конвективні процеси, в другій половині дня у регіонах можливі інтенсивніші опади, грози та шквали. А ось спека не повернеться щонайменше до середини липня.