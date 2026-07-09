Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.
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Чи повернеться спека?
Холодний атмосферний фронт уже перетинає українські міста. Спочатку він проходив через Рівне, Хмельницький та Чернівці.
У центральних областях температура повітря становила до +19…+24 градусів. Водночас атмосферний тиск продовжує знижуватись, що сприятиме розвитку нестійкої погоди.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Денний прогрів активізує конвективні процеси, тому в другій половині дня очікуємо більш інтенсивні дощі, грози, а місцями град і шквали,
– пояснив синоптик.
Віталій Постригань навів попередні прогностичні розрахунки, за якими меридіональна циркуляція повітря забезпечує постійне надходження холодного повітря зі Скандинавії. Через це до кінця поточного тижня середньодобова температура буде до 2 – 3 градусів нижчою за кліматичну норму. Також у денні години місцями йтимуть короткочасні дощі
За оцінкою синоптика, повернення спеки не очікується щонайменше до середини липня.
Нагадаємо, на 9 липня синоптики прогнозували дощі, місцями грозові, у більшості областях. Окремі райони попереджали про шквали 15 – 20 метрів за секунду та ймовірний град. Найтепліша погода очікується вдень на південному сході країни: до +23…+28 градусів.