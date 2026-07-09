Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

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Вернется ли жара?

Холодный атмосферный фронт уже пересекает украинские города. Сначала он прошел через Ровно, Хмельницкий и Черновцы.

В центральных областях температура воздуха составляла до +19…+24 градусов. В то же время атмосферное давление продолжает снижаться, что будет способствовать развитию нестабильной погоды.

Дневной прогрев активизирует конвективные процессы, поэтому во второй половине дня ожидаются более интенсивные дожди, грозы, а местами град и шквалы,

– пояснил синоптик.

Виталий Постригань привел предварительные прогнозные расчеты, согласно которым меридиональная циркуляция воздуха обеспечивает постоянное поступление холодного воздуха из Скандинавии. Из-за этого до конца текущей недели среднесуточная температура будет на 2–3 градуса ниже климатической нормы. Также в дневные часы местами будут идти кратковременные дожди

По оценке синоптика, возвращения жары не ожидается как минимум до середины июля.

Напомним, на 9 июля синоптики прогнозировали дожди, местами грозовые, в большинстве областей. В отдельных районах предупреждали о шквалах со скоростью 15–20 метров в секунду и вероятном граде. Самая теплая погода ожидается днем на юго-востоке страны: до +23…+28 градусов.