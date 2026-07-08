Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Якою буде погода 9 липня?
9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані. Це й зумовлюватиме відповідну погоду.
У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15 – 20 метрів за секунду та град,
– розповіли синоптики.
Прогнозуються помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали.
А вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях буде без опадів.
Вітер цього дня буде переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура вночі становитиме +10 – +15, а вдень +17 – +22. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни: вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +20…+22;
- Ужгород +17…+19;
- Львів +15…+17;
- Івано-Франківськ +15…+17;
- Тернопіль +16…+18;
- Чернівці +18…+20;
- Хмельницький +16…+18;
- Луцьк +16…+18
- Рівне +16…+18
- Житомир +17…+19;
- Вінниця +18…+20;
- Одеса +23…+25;
- Миколаїв +22…+24;
- Херсон +22…+24;
- Сімферополь +20…+22;
- Кропивницький +21…+23;
- Черкаси +21…+23;
- Чернігів +19…+21;
- Суми +16…+18;
- Полтава +16…+18;
- Дніпро +19…+21;
- Запоріжжя +20…+22;
- Донецьк +25…+27;
- Луганськ +31…+33;
- Харків +22…+24.
Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що минулі вихідні принесли в Україну прохолоднішу погоду, замість спеки, що панувала раніше. Комфортна температура повітря утримуватиметься ще тиждень.
Наразі над Європою вже формується новий антициклон. Але попередньо немає ознак того, що він принесе таку ж сильну спеку, яку вже відчували європейці раніше.