Цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 9 липня?

9 липня над територією України прохолодні вологі повітряні маси, які поширюватимуться із заходу, перебуватимуть в нестійкому стані. Це й зумовлюватиме відповідну погоду.

У більшості областей прогнозуємо дощі різної інтенсивності, місцями з грозами, менше їх очікуємо вночі, проте більше вдень за рахунок посилення конвекції, коли в окремих районах спостерігатимуться й шквали 15 – 20 метрів за секунду та град,
– розповіли синоптики.

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Прогнозуються помірні дощі, на Лівобережжі грози, у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях значні дощі, вдень у східних та Дніпропетровській областях в окремих районах град та шквали.

А вночі у більшості західних, північних, східних та Вінницькій областях буде без опадів.

Вітер цього дня буде переважно західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме +10 – +15, а вдень +17 – +22. Дещо тепліше буде на півдні та південному сході країни: вночі +14 – +19, вдень +23 – +28.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +20…+22;
  • Ужгород +17…+19;
  • Львів +15…+17;
  • Івано-Франківськ +15…+17;
  • Тернопіль +16…+18;
  • Чернівці +18…+20;
  • Хмельницький +16…+18;
  • Луцьк +16…+18
  • Рівне +16…+18
  • Житомир +17…+19;
  • Вінниця +18…+20;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +22…+24;
  • Херсон +22…+24;
  • Сімферополь +20…+22;
  • Кропивницький +21…+23;
  • Черкаси +21…+23;
  • Чернігів +19…+21;
  • Суми +16…+18;
  • Полтава +16…+18;
  • Дніпро +19…+21;
  • Запоріжжя +20…+22;
  • Донецьк +25…+27;
  • Луганськ +31…+33;
  • Харків +22…+24.

Погода 9 липня

Прогноз погоди на 9 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що минулі вихідні принесли в Україну прохолоднішу погоду, замість спеки, що панувала раніше. Комфортна температура повітря утримуватиметься ще тиждень.

Наразі над Європою вже формується новий антициклон. Але попередньо немає ознак того, що він принесе таку ж сильну спеку, яку вже відчували європейці раніше.