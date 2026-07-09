Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Де можуть бути грози?
Синоптики прогнозують значні дощі та навіть грози, а саме в таких областях:
- Сумська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Крим
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– застерігають у гідрометцентрі.
В окремих районах очікують град та шквали. Швидкість вітру може сягати 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
Прогноз погоди на 10 липня / Фото Укргідрометцентру
Якою буде погода 10 липня?
У п'ятницю, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються дощі, грози, а подекуди – град та шквали. Опадів не прогнозують лише уночі в більшості північних і центральних областей.
Удень повітря прогріється до +19…+25 градусів. На півдні та південному сході очікується +23…+28 градусів, тоді як у західних областях буде прохолодніше – в межах +15…+20 градусів.