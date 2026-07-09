Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Де можуть бути грози?

Синоптики прогнозують значні дощі та навіть грози, а саме в таких областях:

Сумська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Крим

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– застерігають у гідрометцентрі.

В окремих районах очікують град та шквали. Швидкість вітру може сягати 15 – 20 метрів на секунду. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.



Прогноз погоди на 10 липня / Фото Укргідрометцентру

Якою буде погода 10 липня?

У п'ятницю, 10 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У більшості областей очікуються дощі, грози, а подекуди – град та шквали. Опадів не прогнозують лише уночі в більшості північних і центральних областей.

Удень повітря прогріється до +19…+25 градусів. На півдні та південному сході очікується +23…+28 градусів, тоді як у західних областях буде прохолодніше – в межах +15…+20 градусів.