Об этом представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил в комментарии "РБК-Украина".

Как изменится погода в ближайшее время?

В ближайшие дни синоптическая обстановка в стране существенно не изменится. Неустойчивую погоду будет определять область пониженного атмосферного давления с севера и связанные с ней атмосферные фронты.

Они будут периодически вызывать (в большинстве областей) кратковременные дожди различной интенсивности – от небольших до умеренных. И будут сопровождаться отдельными грозами,

– пояснил Иван Семилит.

В ночные часы дожди будут локальными, а днем их прогнозируют почти повсеместно. Связано это с усилением конвекции после прогрева влажной воздушной массы.

По прогнозу синоптиков, 14 – 15 июля в некоторых регионах еще будут кратковременные дожди и грозы. В то же время ночью 15 июля ожидается преимущественно сухая погода.

Консультативный прогноз на 16 – 20 июля свидетельствует о постепенном завершении периода осадков. Однако они все же возможны в западных и юго-западных областях, а далее – только на крайнем западе.

Напомним, в воскресенье, 12 июля, в некоторых областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха составит +9…+14 градусов ночью и +20…+25 градусов днем. В то же время на юге и юго-востоке страны днем температура поднимется до +28 градусов.

Однако возвращения настоящей июльской жары не прогнозируется как минимум до 20 июля.