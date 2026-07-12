Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 13 июля.

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Какая погода будет 13 июля?

Ночью осадков почти не будет, только на северо-востоке и в Одесской области возможны кратковременные дожди.

Днем дожди пройдут в большинстве областей, кроме юго-востока, местами возможны грозы.

Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. В восточных областях днем местами ожидаются порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 12 – 17 градусов, днем – 23 – 28 градусов. В западных областях будет прохладнее: ночью – 14 – 19 градусов, днем – 20 – 25 градусов.

Какая температура в крупнейших городах Украины?

Киев +22…+24;

Ужгород +23…+25;

Львов +20…+22;

Ивано-Франковск +19…+21;

Тернополь +20…+22;

Черновцы +20…+22;

Хмельницкий +19…+21;

Луцк +21…+23;

Ровно +22…+24;

Житомир +21…+23;

Винница +19…+21;

Одесса +21…+23;

Николаев +24…+26;

Херсон +24…+26;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +23…+25;

Черкассы +23…+25;

Чернигов +21…+23;

Сумы +20…+22;

Полтава +21…+23;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +24…+26;

Луганск +26…+28;

Харьков +20…+22.

Прогноз погоды на 13 июля / Фото Укргидрометцентра

В ближайшие дни и в начале следующей недели вУкраине сохранится нестабильная погода. Из-за области низкого атмосферного давления и атмосферных фронтов в большинстве областей будут периодически идти кратковременные дожди, местами с грозами.

Ночью осадки будут локальными, а днем охватят большинство регионов. По прогнозу синоптиков, 14 – 15 июля дожди и грозы еще сохранятся, хотя в ночь на 15 июля в большинстве областей будет сухо.

С 16 июля количество осадков будет постепенно уменьшаться. Дожди ожидаются преимущественно в западных и юго-западных областях, а впоследствии – только на крайнем западе страны.