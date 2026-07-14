Під час негоди блискавка також влучила у львівську телевежу, а мешканці повідомляють про перебої з електропостачанням та стрибки напруги. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Що відомо про негоду у Львові?

У понеділок, 14 липня, Львів опинився під ударом потужної негоди. На місто ринула сильна злива та гроза, які за короткий час призвели до підтоплення низки вулиць. У соціальних мережах активно поширюють фото та відео наслідків негоди, де видно, що окремі дороги буквально перетворилися на річки.

Сильна злива у Львові: дивіться відео

Через значну кількість опадів рух транспорту на деяких автошляхах суттєво ускладнився. На окремих ділянках автомобілі змушені рухатися дуже повільно, а місцями проїзд фактично став неможливим через високий рівень води.

У соцмережах жартома порівнюють Львів із Венецією, однак для містян така ситуація створила чимало незручностей.

Львів накрила потужна негода: дивіться відео

Під час грози очевидці також зафіксували момент, коли блискавка влучила у львівську телевежу. Відео з яскравим електричним розрядом активно поширюються у місцевих телеграм-каналах та соціальних мережах.

Блискавка влучила у львівську телевежу: дивіться відео

Окрім підтоплень, мешканці різних районів Львова повідомляють про перебої з електропостачанням. За словами очевидців, подекуди зникало світло, а також фіксувалися різкі стрибки напруги в електромережі.

Через це містянам радять тимчасово від'єднати від електромережі чутливу побутову техніку та інші потужні електроприлади, щоб убезпечити їх від можливих пошкоджень у разі перепадів напруги.

Зауважимо, що цього тижня в Україні переважатиме по-літньому спекотна погода, однак окремі регіони періодично накриватимуть грозові дощі. На початку другої половини тижня опади з грозами охоплять більшість областей, місцями можливі град і шквали вітру.

Найнестійкіша погода очікується у західних регіонах, де дощі зберігатимуться довше, тоді як в інших областях переважатиме суха та сонячна погода. У п'ятницю більшість території країни перебуватиме без опадів, лише вночі та вранці на Заході місцями можливий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься переважно від +13 до +21 градуса, а вдень становитиме +26...+33 градуси, подекуди на Закарпатті та крайньому Півдні – до +35 градусів.