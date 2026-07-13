Про це йдеться у прогнозі синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.

Яку погоду очікувати?

У понеділок, 13 липня, вночі дощі прогнозують у північних областях та на Одещині. Вдень вони також йтимуть у західних і місцями центральних регіонах. На Заході та Півночі подекуди будуть сильні зливи, град і шквали до 15 – 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +11...+17 градусів, а удень прогріється до +22...+27 градусів. Водночас у Криму та Приазов'ї може пригріти до +30 градусів.

У вівторок, 14 липня, вночі короткочасні дощі з грозами пройдуть у західних областях. Вдень вони будуть на більшій частині країни, окрім крайньої півночі та сходу. Подекуди можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Уночі прогнозують +12...+18 градусів, а удень буде дещо тепліше – у межах +23...+28 градусів. Водночас на Закарпатті очікується до +30 градусів.

У середу, 15 липня, вночі місцями йтимуть невеликі дощі. Вже вдень більшість регіонів накриють грозові зливи, місцями з градом і шквалами. У Карпатах та на Закарпатті вночі й вранці можливий туман. Температура повітря становитиме +13...+19 градусів уночі та +26...+31 градус удень. На крайньому Півдні та Закарпатті місцями пригріє до +32...+33 градусів.

У четвер, 16 липня, дощі збережуться у західних областях, де місцями гримітимуть грози. Повітря вночі прогріється до +14...+19 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +27...+32 градуси.

На п'ятницю, 17 липня, опадів не прогнозують. У західних регіонах уночі та вранці місцями можливий туман. Температура повітря становитиме +14...+19 градусів уночі та +28...+33 градуси удень. Дещо прохолодніше буде на півночі – +23...+28 градусів.

У суботу, 18 липня, короткочасні грозові дощі йтимуть лише ввечері на крайньому Заході. Уночі температура коливатиметься від +10 до +21 градуса залежно від регіону. Вдень очікуються +24...+29 градусів, а на крайньому заході повітря розжариться до +30...+35 градусів.

У неділю, 19 липня, знову короткочасні грозові дощі прогнозують лише на Заході країни. Місцями можливі град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів уночі покажуть +12...+19 градусів, а удень підвищаться до +27...+32 градусів.