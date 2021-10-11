У будинки львів'ян розпочали подавати опалення

У Львові 11 жовтня розпочався опалювальний сезон. Планують, що вже за кілька днів тепло дадуть в усі будинки міста.

Опалювальний сезон розпочали через похолодання. Тепло подаватимуть до всіх житлових будинків, дитсадків, шкіл та лікарень.

Цікаво Бракує пів мільярда гривень: Львову не вистачить обіцяних урядом грошей на опалювальний сезон

У Львові стартував опалювальний сезон

З 11 жовтня до всіх львівських будинків почали подавати тепло. Технічно Львів вже давно готовий до опалювального сезону. Однак раніше його не розпочинали, адже середньодобова температура була вищою, ніж 8 градусів тепла.

Відсьогодні ми починаємо в місті опалювальний сезон. У першу чергу ми подаємо тепло у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, вже за 2 дні запуск опалення завершать і в усіх будинках міста стане тепло.

"Знаю, що не всі люди вже хочуть тепло, адже за це все потрібно платити. Деякі ОСББ просять відтермінувати їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди мають бути в теплі, щоб менше хворіти", – зауважив Садовий.

Зауважте Тарифи на тепло не зростатимуть, – Садовий про підняття ціни на газ для теплопостачальників

Спочатку опалення подаватимуть до бюджетних установ

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що спочатку опалення подаватимуть до бюджетних установ – шкіл, дитсадків, лікарень тощо.

"Сьогодні розпочинаємо запуск і поступово подаватимемо тепло у будинки, є логістика, як все відбуватиметься. Спочатку відновлюють до бюджетних установ – школи, садочки, лікарні, а тоді житлові будинки", – додала посадовиця.

За її словами, кількість будинків, у які дадуть опалення, буде відома ввечері 11 жовтня.

"До прикладу, відомо, що не всі ОСББ хочуть брати тепло. Ми забезпечуємо подачу опалення до будинку. Натомість мешканці будинку самі приймають рішення, чи брати тепло", – зауважила посадовиця.

Маруняк зазначила, що, якщо у якомусь будинку немає опалення, то мешканці повинні звернутися до балансоутримувача. Окрім цього, якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій – ні, також потрібно звертатися до балансоутримувача. Це може свідчити про проблеми у внутрішньобудинковій системі опалення, адже тепло до будинку подають.

Актуально Те, що ми бачимо з ціною на газ, – спецоперація російських спецслужб, – Садовий

Де вже дали тепло

За інформацією ЛМКП "Львівтеплоенерго", станом на ранок 11 жовтня 20 бюджетних установ уже отримують тепло. Їм відновили опалення раніше, на основі листів-звернень.

Теплично-оранжерейний комплекс ботанічного саду, вулиця Черемшини, 44;

Львівський державний обласний клінічний перинатальний центр, вулиця Джорджа Вашингтона, 6;

пологовий клінічний будинок Львова, вулиця Мечникова, 8;

3-я міська клінічна лікарня Львова, вулиця Рапопорта, 8;

заклад дошкільної освіти №131, вулиця Антоновича, 109а;

ліцей "Просвіта" ЛМР, вулиця Просвіти, 2 – 3;

міська дитяча клінічна лікарня, вулиця П. Орлика, 4;

заклад дошкільної освіти №5, Таджицька, 21;

дошкільний навчальний заклад №135 вулиця Героїв Майдану, 8а;

лікарня "Госпіс", вулиця Котляревського, 53;

заклад дошкільної освіти №21, вулиця Грабовського, 3;

заклад дошкільної освіти №33, вулиця Володимира Великого, 13а;

заклад дошкільної освіти №187, вулиця Чигиринська, 17, 14;

заклад дошкільної освіти №73, вулиця Бойчука, 7;

заклад дошкільної освіти №93, вулиця Генерала Чупринки, 94;

заклад дошкільної освіти №150, вулиця Мазепи, 15а;

заклад дошкільної освіти №69, вулиця Наукова, 8а;

Львівська обласна дитяча клінічна лікарня (Охматдит), вулиця Лисенка, 31;

заклад дошкільної освіти №155, вулиця Наукова, 32;

Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр, вулиця Зелена, 477;

Будинок дитини №1, вулиця Комаринця, 2а.

Під час опалювального сезону 2021 – 2022 року ЛМКП "Львівтеплоенерго" подаватиме тепло до понад 1600 житлових будинків, а ЛКП "Залізничнетеплоенерго" – до 523 житлових будинків.