Опалювальний сезон розпочали через похолодання. Тепло подаватимуть до всіх житлових будинків, дитсадків, шкіл та лікарень.

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У Львові стартував опалювальний сезон

З 11 жовтня до всіх львівських будинків почали подавати тепло. Технічно Львів вже давно готовий до опалювального сезону. Однак раніше його не розпочинали, адже середньодобова температура була вищою, ніж 8 градусів тепла.

Відсьогодні ми починаємо в місті опалювальний сезон. У першу чергу ми подаємо тепло у лікарні, поліклініки, школи, садочки. Також тепло буде подаватись в будинки мешканців,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.

За словами міського голови, вже за 2 дні запуск опалення завершать і в усіх будинках міста стане тепло.

Не всі львів'яни бажають отримувати тепло

Теплопостачальні підприємства подаватимуть тепло до всіх будинків. Однак деякі ОСББ хочуть відтермінувати цей процес.

"Знаю, що не всі люди вже хочуть тепло, адже за це все потрібно платити. Деякі ОСББ просять відтермінувати їм цей процес. Але похолодання йде, тому люди мають бути в теплі, щоб менше хворіти", – зауважив Садовий.

За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, випадки, коли тепло вже подали, а ОСББ не відкривають засувку та не беруть його, трапляються досить часто. За її словами, рішення, чи брати тепло, повинне бути одностайним.