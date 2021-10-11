Отопительный сезон начали из-за похолодания. Тепло будут подавать во все жилые дома, детские сады, школы и больницы.

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Во Львове стартовал отопительный сезон

С 11 октября во все львовские дома начали подавать тепло. Технически Львов уже давно готов к отопительному сезону. Однако раньше его не начинали, ведь среднесуточная температура была выше, чем 8 градусов тепла.

С сегодняшнего дня мы начинаем в городе отопительный сезон. В первую очередь мы подаем тепло в больницы, поликлиники, школы, садики. Также тепло будет подаваться в дома жителей,

– рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

По словам городского головы, уже через 2 дня запуск отопления завершат и во всех домах города станет тепло.

Не все львовяне хотят получать тепло

Теплоснабжающие предприятия будут подавать тепло во все дома. Однако некоторые ОСМД хотят отсрочить этот процесс.

"Знаю, что не все люди уже хотят тепло, ведь за это все нужно платить. Некоторые ОСМД просят отсрочить им этот процесс. Но похолодание идет, поэтому люди должны быть в тепле, чтобы меньше болеть", – отметил Садовый.

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирины Маруняк, случаи, когда тепло уже подали, а ОСМД не открывают задвижку и не принимают его, встречаются довольно часто. По ее словам, решение брать ли тепло должно быть единогласным.