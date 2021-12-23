Планують будову в історичному ареалі: жителі Львова судяться із забудовником

Львівські депутати можуть віддати під забудову землю між двома будинками, що є пам'ятками архітектури. Мешканці цих домів на вулиці Котляревського почали судитися з потенційним забудовником.

Причиною цьому є те, що люди вважають спірну територію громадським простором. Мовляв, недопустимо будувати щось на їхній прибудинковій території. Слід зазначити, що суперечки щодо цієї землі тривають уже кілька років.

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Депутати почали розгляд

Конфлікт інтересів виник через ділянку площею 0,0934 гектара. Вона розташована між будинками на вулиці Котляревського – 47 та 49. Компанія "Вестгруп капітал" хоче спорудити там ще одну житлову будівлю, тому на неї подали в суд.

У цій зоні історичного ареалу можна будувати лише 4-поверхові будинки. Однак щодо дотримання цієї вимоги в проєкті рішення міськради Львова нічого не вказали. Оскільки наразі розглядають визначення цільового призначення землі під житлову чи громадську забудову.

Обговорення цього питання почалося на сесії Львівської міськради 23 грудня. Однак про ухвалу чи заборону будівництва в історичному ареалі Льовова не повідомляли.



Межі історичного ареалу Львова / Скриншот 24 каналу

Більше про цю територію

У пояснювальній записці до проєкту ухвали вказано, що "Вестгруп капітал" є власником двох гаражів на цій ділянці. Їхня площа 23,2 та 22,8 квадратного метра. Також ця компанія володіє ділянкою біля гаражів, площа якої 20,2 квадратного метра.

Обидва будинки на вул. Котляревського, 47,49 є пам'ятками архітектури місцевого значення. Їхні мешканці вже багато років публічно виступають проти будь-якого будівництва. Раніше гаражі належали компанії "Дублянибудпостач", яка теж планувала звести там житлове будівництво.

Згодом гаражі викупила "Вестгруп капітал" і мешканці почали судитися вже з цією компанією. У матеріалах одного судових процесів вказано, що принаймні один гараж там точно збудували самовільно.

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