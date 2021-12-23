Причиной этому является то, что люди считают спорную территорию общественным пространством. Мол, недопустимо строить что-то на их придомовой территории. Следует отметить, что споры относительно этой земли продолжаются уже несколько лет.

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Депутаты начали рассмотрение

Конфликт интересов возник из-за участка площадью 0,0934 гектара. Она расположена между домами по улице Котляревского – 47 и 49. Компания "Вестгруп капитал" хочет построить там еще одну жилую постройку, поэтому на нее подали в суд.

В этой зоне исторического ареала можно строить только 4-этажные дома. Однако относительно соблюдения этого требования в проекте решения горсовета Львова ничего не указали. Поскольку сейчас рассматривают определение целевого назначения земли под жилую или общественную застройку.

Обсуждение этого вопроса началось на сессии Львовского горсовета 23 декабря. Однако о постановлении или запрете строительства не сообщали.

Больше об этой территории

В пояснительной записке к проекту постановления указано, что" Вестгрупп капитал " является собственником двух гаражей на этом участке. Их площадь 23,2 и 22,8 квадратного метра. Также эта компания владеет участком возле гаражей, площадь которого 20,2 квадратного метра.

Оба дома на ул. Котляревского, 47, 49 являются памятниками архитектуры местного значения. Их жители уже много лет публично выступают против любого строительства. Ранее гаражи принадлежали компании "Дубляныстройпостач", которая тоже планировала возвести там жилищное строительство.

Впоследствии гаражи выкупила "Вестгруп капитал", и жильцы начали судиться уже с этой компанией. В материалах одного судебных процессов указано, что по крайней мере один гараж там точно построили самовольно.

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