Чи будуть відкриті церкви в червоній зоні у Львові

Церкви у червоній зоні у Львові будуть відчинені, але треба дотримуватися певних правил. Зокрема, храм має бути заповнений на 50% й між людьми слід тримати дистанцію – мінімум 2 метри.

Рада Церков рекомендує вірянам брати участь у богослужіннях онлайн. Про це повідомив під час брифінгу мер Андрій Садовий.

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Закликають до служби онлайн

Ради Єпископів закликала львів'ян бути вдома і Службу Божу відвідувати онлайн. Якщо все-таки віряни хочуть йти до церкви, то найкраще буде організовувати богослужіння на відкритому просторі.

Церкви у Львові все ж надалі будуть відчинені. Відвідувати храм можна, якщо дотримуватись таких правил:

дотримуватись дистанції щонайменше 2 метрів, за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом. Правило стосується людей, що перебувають, як всередині храму, так і надворі;

площа всередині церкви може бути заповнена лише на 50%;

усі віряни мають бути в масці;

шанувати святині (ікони, мощі, хрест) можна лише поклоном, не цілувавши їх;

щодо питань сповіді та причастя слухати рішення церкви, яку відвідує вірянин.

Також Рада Церков рекомендувала сприяти тому, аби біля входу до храму не утворювались скупчення людей. То ж кожна церковна ієрархія має контролювати вхід та вихід з храму.

Червона зона у Львові: коротко

28 жовтня комісії з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Львів з 30 жовтня переходить у червону зону.

Відтак у місті заборонять масові заходи та концерти. Закриють усі кафе, ресторани, ТРЦ, салони краси та спортивні клуби, де немає 100% вакцинованих працівників і відвідувачів.

Проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Водії обов'язково мають бути вакциновані.

Продовольчі ринки, продуктові магазини, аптеки працюватимуть у звичному режимі. Туди можуть потрапити як вакциновані, так і ті, хто не має щеплень.

Рада Єпископів закликає не відвідувати кладовища у поминальні дні (1 – 2 листопада).