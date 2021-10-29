Рада Церков рекомендує вірянам брати участь у богослужіннях онлайн. Про це повідомив під час брифінгу мер Андрій Садовий.

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Закликають до служби онлайн

Ради Єпископів закликала львів'ян бути вдома і Службу Божу відвідувати онлайн. Якщо все-таки віряни хочуть йти до церкви, то найкраще буде організовувати богослужіння на відкритому просторі.

Церкви у Львові все ж надалі будуть відчинені. Відвідувати храм можна, якщо дотримуватись таких правил:

дотримуватись дистанції щонайменше 2 метрів, за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом. Правило стосується людей, що перебувають, як всередині храму, так і надворі;

площа всередині церкви може бути заповнена лише на 50%;

усі віряни мають бути в масці;

шанувати святині (ікони, мощі, хрест) можна лише поклоном, не цілувавши їх;

щодо питань сповіді та причастя слухати рішення церкви, яку відвідує вірянин.

Також Рада Церков рекомендувала сприяти тому, аби біля входу до храму не утворювались скупчення людей. То ж кожна церковна ієрархія має контролювати вхід та вихід з храму.

Зверніть увагу! Рада Єпископів закликає не відвідувати кладовища у поминальні дні (1 – 2 листопада).

Червона зона у Львові: коротко