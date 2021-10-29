Рада Церков рекомендує вірянам брати участь у богослужіннях онлайн. Про це повідомив під час брифінгу мер Андрій Садовий.
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Закликають до служби онлайн
Ради Єпископів закликала львів'ян бути вдома і Службу Божу відвідувати онлайн. Якщо все-таки віряни хочуть йти до церкви, то найкраще буде організовувати богослужіння на відкритому просторі.
Церкви у Львові все ж надалі будуть відчинені. Відвідувати храм можна, якщо дотримуватись таких правил:
- дотримуватись дистанції щонайменше 2 метрів, за винятком членів однієї сім’ї, що живуть разом. Правило стосується людей, що перебувають, як всередині храму, так і надворі;
- площа всередині церкви може бути заповнена лише на 50%;
- усі віряни мають бути в масці;
- шанувати святині (ікони, мощі, хрест) можна лише поклоном, не цілувавши їх;
- щодо питань сповіді та причастя слухати рішення церкви, яку відвідує вірянин.
Також Рада Церков рекомендувала сприяти тому, аби біля входу до храму не утворювались скупчення людей. То ж кожна церковна ієрархія має контролювати вхід та вихід з храму.
Червона зона у Львові: коротко
- 28 жовтня комісії з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення, що Львів з 30 жовтня переходить у червону зону.
- Відтак у місті заборонять масові заходи та концерти. Закриють усі кафе, ресторани, ТРЦ, салони краси та спортивні клуби, де немає 100% вакцинованих працівників і відвідувачів.
- Проїзд для пільговиків обмежать – вони зможуть безкоштовно їздити у транспорті лише з 11:00 до 16:00. Однак на учасників бойових дій ці обмеження не впливатимуть. Водії обов'язково мають бути вакциновані.
- Продовольчі ринки, продуктові магазини, аптеки працюватимуть у звичному режимі. Туди можуть потрапити як вакциновані, так і ті, хто не має щеплень.