Совет Церквей рекомендует верующим участвовать в богослужениях онлайн. Об этом сообщил во время брифинга мэр Андрей Садовый.

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Призывают к службе онлайн

Совет Епископов призвал львовян быть дома и Службу Божью посещать онлайн. Если все-таки верующие хотят идти в церковь, то лучше всего будет организовывать богослужения на открытом пространстве.

Церкви во Львове все же в дальнейшем будут открыты. Посещать храм можно, если соблюдать следующие правила:

соблюдать дистанцию не менее 2 метров, за исключением членов одной семьи, живущих вместе. Правило касается людей, находящихся, как внутри храма, так и на улице;

площадь внутри церкви может быть заполнена лишь на 50%;

все верующие должны быть в маске;

чтить святыни (иконы, мощи, крест) можно лишь поклоном, не целовав их;

по вопросам исповеди и причастия слушать решение церкви, которую посещает верующий.

Также Совет Церквей рекомендовал содействовать тому, чтобы у входа в храм не образовывались скопления людей. Поэтому каждая церковная иерархия должна контролировать вход и выход из храма.

Обратите внимание! Совет Епископов призывает не посещать кладбища в поминальные дни (1 – 2 ноября).

Красная зона во Львове: коротко