Був весь у крові: на Львівщині медики 3 лікарень відмовилися допомогти важкопораненому чоловіку

У центрі Сокаля 28 січня зловмисники напали на місцевого жителя та завдали йому 4 удари ножем. Медики трьох лікарень міста відмовилися допомогти постраждалому.

Чоловіка проганяли з медзакладів і казали телефонувати в поліцію. Однак навіть у присутності правоохоронців йому не допомогли.

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Пораненого чоловіка вигнали з лікарні

Житель Сокаля Євген Бандера розповів, що приблизно о 18:50 28 січня в центрі міста напали на чоловіка. Зловмисник 4 рази вдарив свою жертву ножем. Інцидент трапився біля відділення швидкої медичної допомоги.

Поранений чоловік, стікаючи кров'ю, забіг в пошуках порятунку до дверей ШМД. Просив допомоги, пояснював, що він поранений, що в нього – сильна кровотеча. Там дверей йому не відкрили. Сказали, щоб ішов геть, дзвонив в поліцію,

– розповів чоловік.

Після цього закривавлений постраждалий підійшов до дверей дитячої лікарні. Медики також не пустили його всередину.

"Подзвонив до мене, за кілька хвилин приїхав я та побачив там поліцію і поранену напівпритомну людину. Поліцейський підійшов до дверей ПМД, говорив, щоб помогли. Натомість якась жіночка тільки голосно верещала, що вона також боїться.", – зауважив Бандера.



Чоловік просив про допомогу, стікаючи кров'ю / Фото Євгена Бандери

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Постраждалому не допомогли й в третій лікарні

Тоді чоловік посадив постраждалого в автівку та повіз його в супроводі поліції у приймальний покій Сокальської центральної районної лікарні.

"Коли заходимо всередину, а медики на нас дивляться, як барани на нову браму. Кажуть, що нам не сюди, в них тут нічого немає, реанімації немає (точно знаю брехня). Потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, бо з нього сильно текла кров і він бруднив підлогу", – додав Бандера.

Після криків і пояснень, що чоловік вже довго перебуває у такому стані, його поклали на канапу. Бандера затиснув йому рану на спині, з якої найбільше текла кров. Натомість медики нічого не робили, а лише дивно метушилися.

"Склалось враження, що вони тюльпани вирощують в теплицях, а не в лікарні працюють... Свідками цього "дурдому" були двоє поліцейських", – зазначив очевидець.



У 3 лікарнях медики відмовилися допомогти / Фото Євгена Бандери

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Чоловіка врятували лікарі з Червонограда

З Червонограда швидко приїхала карета швидкої. Вона й забрала постраждалого в лікарню. Дорогою лікарі надали чоловікові якісну меддопомогу. На щастя, він вижив.

"Після розповідей про так звану надану кваліфіковану допомогу нашими Сокальськими медиками, їхні колеги з Червонограда прямим текстом сказали, що вони (наші працівники медичної служби) всі – хворі на голову", – додав Бандера.

Чоловік щиро подякував червоноградським медикам за порятунок товариша. Також він звернувся до керівника районної лікарні Романа Шведа та міського голови Серія Касяна.

"Люди податки платять, утримують комунальний заклад, в якому мало б бути все для людей, бо там людські гроші залучені. Допомоги ніякої, самі мусять надавати допомогу, самі мусять возити по лікарнях. Добре, що не самі (люди, пацієнти) зашивають та операції не проводять", – підсумував чоловік.

У коментарі журналістам "Ехо Червонограда" Швед розповів, що у лікарні проведуть службове розслідування, щоб зрозуміти всі обставини інциденту. Також цією справою займатиметься поліція.

"Швидка приїхала і забрала пацієнта у нас з перев'язувального столу. Чому забрали? Бо лікар сказав, що у нас немає чергового реаніматолога, Якби, не дай Боже, було б проникне поранення, без реанімації важко було б, треба було б викликати бригаду", – зауважив керівник лікарні.

За його словами, у районній лікарні наразі лікують хворих з коронавірусом. Тому реанімація буцімто зачинена.



Чоловіка врятували у Червонограді / Фото Євгена Бандери

Текст допису Євгена Бандери:

Гордість Сокаля...медицина та керівники.. Як працює наш Сокальський місцевий приймальний покій і відділення швидкої медичної допомоги. Вчора о 18:50 відбувся напад на одного з мешканців громади, були завдані чотири колото різані рани. Сталося це в центрі Сокаля, біля входу до червоної лікарні, де знаходиться відділення швидкої медичної допомоги. Поранений чоловік, стікаючи кров'ю, забіг в пошуках порятунку до дверей ШМД, просив допомоги, пояснював що він поранений, що в нього сильна кровотеча, там дверей йому не відкрили. Сказали, щоб ішов геть, дзвонив в поліцію.

Тоді весь закривавлений підійшов до дверей дитячої лікарні і його туди теж не впустили. Подзвонив до мене, за кілька хвилин приїхав я та побачив там поліцію і поранену напівпритомну людину. Поліцейський підійшов до дверей ПМД, говорив, щоб помогли.Натомість якась жіночка тільки голосно верещала, що вона також боїться. Добре немає часу, саджу до себе в машину, везу в супроводі поліції в велику лікарню на приймальний покій, заходимо всередину, а медики на нас дивляться, як барани на нову браму. Кажуть, що нам не сюди, в них тут нічого немає, реанімації немає (точно знаю брехня)потерпілого вивели в коридор, посадили на лавку, бо з нього сильно текла кров і він бруднив підлогу. Після криків і пояснень, що він вже довго в такому стані положили на кушетку я затиснув йому рану на спині з якої найбільше кровило. З боку медиків, у них же в приймальному покої не відбувалося нічого, тобто медики допомоги не надавали, тільки була якась дивна метушня. Склалось враження, що вони тюльпани вирощують в теплицях, а не в лікарні працюють... Свідками цього "дурдому" були два поліцейских.

На щастя, швидко приїхала карета швидкої з Червонограда і забрали потерпілого з цього цирку в Червоноград.По дорозі в лікарні надали якісну медичну допомогу. Все Ок мій товариш вижив. Після розповідей про так звану надану кваліфіковану допомогу нашими Сокальськими медиками, їхні колеги з Червонограда прямим текстом сказали, що вони (наші працівники медичної служби)там всі хворі на голову. Дякую медикам з Червонограда! Особливу "подяку" хотів би висловити нашим керівникам п. Роман Швед, як керівнику лікарні браво, ви перевершили себе, як керівника з досвідом... п. Сергій Касян, як міський голова та як людина, котра обіймала в лікарні керівні посади аплодую стоячи. Дякую вам "хороші" за правильну організацію праці.

Люди податки платять, утримують комунальний заклад, в якому мало б бути все для людей, бо там людські гроші залучені. Допомоги ніякої, самі мусять надавати допомогу, самі мусять возити по лікарнях, добре що не самі (люди, пацієнти)..зашивають та операцій не проводять Всім добра! Бережіться, кожен з нас може опинитися в такій ситуації.