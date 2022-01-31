Про стан малюка розповіла заступниця міського голови Харкова Світлана Горбунова-Рубан 31 січня. За її словами, лікарі здійснили успішну операцію, хоч вона була дуже складною.

До теми Смертельна ДТП з таксі на кільцевій Харкова: 3-річний малюк почав дихати самостійно

Хлопчик переніс операцію

Відомо, що 3-річний малюк мав нейрохірургічні проблеми. Попри це, зараз його стан стабільний і операція пройшла вдало.

Дитячі травматологи буквально по шматочках зібрали стегнову кістку,

– заявила Світлана Горбунова-Рубан.

Посадовиця наголосила, що завдяки операції хлопчик уже не перебуває на кістковому витягуванні. Зараз він знову може рухатися, перевертатися та лікуватися в більш комфортних умовах.

У дитини покращився загальний стан, знову запрацював шлунок. Дитина також нормально їсть та навіть дивиться мультики.

ДТП на кільцевій Харкова

На кільцевій дорозі Харкова сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода 11 січня. Тоді автомобіль KIA зіткнувся з таксі Toyota, обидва водії та пасажирка загинули на місці.

Відомо, що таксист перевозив дружину та двох 3-річних дітей. У смертельній автотрощі вижили лише діти, які з численними травмами потрапили до лікарні.



Двох дітей із травмами доставили до лікарні / Фото поліції Харкова

На підтримку дітей зібрали 300 тисяч гривень. Дівчинку скерували до травматології Харківської міської клінічної лікарні №17, де вона перебуває на скелетному витягуванні. Хлопчик у важкому стані потрапив до реанімації лікарні швидкої допомоги.

За попередньою інформацією, винуватцем ДТП є водій KIA, який на швидкості рухався зустрічною смугою. Раніше його кілька разів ловили на порушеннях правил і на перевезенні наркотиків.

Текст публікації у фейсбуці:

"Трирічному хлопчику, який постраждав у ДТП на Окружній дорозі, зробили операцію на стегні. Про це сьогодні, 31 січня, у прес-центрі Харківської міської ради повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, операція пройшла досить успішно, незважаючи на проблеми дитини нейрохірургічного характеру. Стан хлопчика – стабільний.

"Хлопчика ще раз прооперували, то була серйозна операція. Дитячі травматологи буквально по шматочках зібрали стегнову кістку. Це дало можливість зняти дитину з витяжіння, вона стала мобільною, її можна перевертати, створювати для неї зручніші умови. Хлопчик став активнішим, у нього відновилася діяльність шлунково-кишкового тракту, він їсть, розмовляє, дивиться мультики", - повідомила віцемер.

За її словами, дівчинка лікується у міській лікарні №17, її стан стабільний.

Нагадаємо, що 12 січня у ДТП на Окружній дорозі постраждали трирічні хлопчик та дівчинка, батьки яких загинули. Хлопчику надають допомогу у реанімаційному відділенні Міської лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова, його сестрі – у дитячій травматології Міської клінічної лікарні №17".