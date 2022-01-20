Двійнят лікують у різних медзакладах Харкова. Хлопчика – у реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги, а дівчинку – в травматології Міської клінічної лікарні №17.

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Дівчинка – на скелетному витягуванні

За словами головного медика Харківської лікарні №17 Дмитра Черепова, у дівчинки діагностували травму скелета й перелом обох стегон. 3-річна пацієнтка не може самостійно сідати.

Дівчинка прикута до ліжка і проходить лікування методом скелетного витягування. Її стан стабільний, однак у такому стані вона пробуде до 2 місяців.

Із дитиною та її родичами проводять консультації психологи. Постраждалим також надають юридичну допомогу.

Медики моніторять ситуацію

За станом 3-річних двійнят, які постраждали в автотрощі на окружній Харкова, спостерігають лікарі міських медзакладів та запрошені фахівці.

Зараз дівчинка спілкується, має улюблені мультфільми, іграшки, з нею постійно перебувають родичі,

– розповів Дмитро Черепов.

Головний лікар міської лікарні №17 наголосив, що у дівчинки серйозна травма, але є великий шанс на відновлення. Найгірше – це нагадування про те, що з нею сталося, однак її обіцяють періодично консультувати під час дорослішання.

Дітьми опікуватиметься тітка

Малюки втратили у моторошній ДТП біля Харкова обох батьків. У них залишилися дві бабусі та дідусь.



Опіку над осиротілими малюками оформить їхня тітка / Фото Харківської міськради

За словами бабусі Ірини Гордієвської, опіку над дітьми оформить її 32-річна донька. Тітка хлопчика та дівчинки працює вихователькою в дошкільному закладі освіти.

Жінка додала, що в онуки покращився стан, зараз вона досить активна. Хлопчик почувається трохи гірше, але вже розмовляє та їсть самостійно.

ДТП з таксі на кільцевій Харкова: коротко