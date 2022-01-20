Близнецов лечат в разных медучреждениях Харькова. Мальчика – в реанимационном отделении больницы скорой помощи, а девочку – в травматологии Городской клинической больницы №17.

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Девочка – на скелетном вытягивании

По словам главного медика Харьковской больницы №17 Дмитрия Черепова, у девочки диагностировали травму скелета и перелом обеих бедер. 3-летняя пациентка не может самостоятельно сесть.

Девочка прикована к кровати и проходит лечение методом скелетного вытягивания. Ее состояние стабильное, однако в таком состоянии она пробудет около 2 месяцев.

С ребенком и его родственниками проводят консультации психологи. Пострадавшим также оказывают юридическую помощь.

Медики мониторят ситуацию

За состоянием 3-летних двойняшек, пострадавших в аварии на окружной Харькова, наблюдают врачи городских медучреждений и приглашенные специалисты.

Сейчас девочка общается, у нее есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники,

– рассказал Дмитрий Черепов.

Главный врач городской больницы №17 подчеркнул, что у девочки серьезная травма, но есть большой шанс на восстановление. Хуже всего – это напоминание того, что с ней произошло, однако ее обещают периодически консультировать по мере взросления.

Детей будет опекать тетя

Малыши потеряли в жутком ДТП возле Харькова обоих родителей. У них остались две бабушки и дедушка.

Опеку над осиротевшими малышами оформит их тетя / Фото Харьковского горсовета

По словам бабушки Ирины Гордиевской, опеку над детьми оформит ее 32-летняя дочь. Тетя мальчика и девочки работает воспитательницей в дошкольном учебном заведении.

Женщина добавила, что у внучки улучшилось состояние, сейчас она достаточно активна. Мальчик чувствует себя немного хуже, но разговаривает и ест самостоятельно.

ДТП с такси на кольцевой Харькова: коротко