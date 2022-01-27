Про це повідомили у харківському Центрі екстреної медичної допомоги. Лікарі також виклали фото бригади, яка пішки пробиралася крізь сніг.

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Лікарі пішки добиралися до пацієнтки

Відомо, що випадок стався 25 січня у Харківській області. Медики виїхали до пенсіонерки, яка проживає у селищі Золочів за 40 кілометрів від обласного центру.



Автомобіль швидкої не зміг проїхати в село / Фото Центру ЕМД

Карета швидкої доїхала до залізничного переїзду, однак далі місцева інфраструктура не дозволяла проїхати. Двоє медиків змушені були вийти з машини та йти понад кілометр до житла пацієнтки.



Медики пішки йшли понад кілометр додому до пацієнтки / Фото Центру ЕМД

Зрештою, літній жінці надали екстрену медичну допомогу. Її життю більше нічого не загрожує.

Тягнули на возі

Інший випадок стався на Харківщині 15 січня. Тоді машині Центру ЕМД також не вдалося заїхати в населений пункт по бездоріжжю.

Медикам довелося пішки йти понад кілометр до постраждалого. Дорогою назад лікарі тягнули чоловіка на господарському возі до карети швидкої.



Лікарі швидкої тягли пацієнта на возі по бездоріжжю / Телеграм Netipichnyi_Kharkov

У пацієнта діагностували закритий перелом ступні, тож самотужки дійти він не міг. Його відвезли до лікарні, щоб надати належну медичну допомогу.

Текст публікації у фейсбуці:

"Туди, де не можуть проїхати спеціалізовані авто, для надання екстреної медичної допомоги, медичні працівники Центру йдуть пішки. Так, 25.01.22 р. бригада ЕМД 1309, подолавши пішки відстань більше одного кілометру, надала екстрену медичну допомогу літній мешканці смт Золочів".