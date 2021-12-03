Лікар Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповів, як працювали в час пандемії. Це трапилось під час інтер'ю 24 каналу з лікарем швидкої та за сумісництвом керівником авіамедиків Володимиром Ананєвичом.

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Найважче було під час другої хвилі

Журналісти 24 каналу запитали лікаря про те, коли було найважче працювати з початку пандемії.

Особисто для мене, оскільки я зараз більше часу на аеромедичній бригаді, під час другої хвилі. Тоді було більше навантаження і більше перевезень у складі бригади медицини катастроф,

– розповів лікар Володимир Ананєвич.

Він також пояснив, що з початку пандемії COVID-19 "стало набагато більше викликів, оскільки з'явилось нове для нас захворювання".

"Захворюваність висока, як і будь-де у світі в нас зросла навантаженість як і на окрему бригаду, так і на всю систему охорони здоров'я. Багато людей потребують кисневої підтримки. Таких людей ми госпіталізуємо до кисневих точок", – пригадав лікар.

Однак запевнив, що вони були повністю всім забезпечені:

і засобами індивідуального захисту;

і апаратами ШВЛ;

і потоковим забезпеченням кисню.

Як вдень, так і вночі. Медицина катастроф працює добу, не зміняючись. Тому все було забезпечено,

– підсумував лікар.

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