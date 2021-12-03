Врач Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказал, как работали во время пандемии. Это случилось во время интервью 24 каналу с врачом скорой и по совместительству руководителем авиамедиков Владимиром Ананевичем.

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Тяжелее всего было во время второй волны

Журналисты 24 канала спросили врача о том, когда было труднее всего работать с начала пандемии.

Лично для меня, поскольку я сейчас больше времени на аэромедицинской бригаде, во время второй волны. Тогда было больше нагрузки и больше перевозок в составе бригады медицины катастроф,

– рассказал врач Владимир Ананевич.

Он также пояснил, что с начала пандемии COVID-19 "стало гораздо больше вызовов, поскольку появилось новое для нас заболевания".

"Заболеваемость высокая, как и везде в мире у нас выросла нагрузка как и на отдельную бригаду, так и на всю систему здравоохранения. Много людей нуждаются в кислородной поддержке. Таких людей мы госпитализируем в кислородные точки", – вспомнил врач.

Однако заверил, что они были полностью всем обеспечены:

и средствами индивидуальной защиты;

и аппаратами ИВЛ;

и потоковым обеспечением кислорода.

Как днем, так и ночью. Медицина катастроф работает сутки, не сменяясь. Поэтому все было обеспечено,

– подытожил врач.

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