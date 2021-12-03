Врач Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф рассказал, как работали во время пандемии. Это случилось во время интервью 24 каналу с врачом скорой и по совместительству руководителем авиамедиков Владимиром Ананевичем.
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Тяжелее всего было во время второй волны
Журналисты 24 канала спросили врача о том, когда было труднее всего работать с начала пандемии.
Лично для меня, поскольку я сейчас больше времени на аэромедицинской бригаде, во время второй волны. Тогда было больше нагрузки и больше перевозок в составе бригады медицины катастроф,
– рассказал врач Владимир Ананевич.
Он также пояснил, что с начала пандемии COVID-19 "стало гораздо больше вызовов, поскольку появилось новое для нас заболевания".
"Заболеваемость высокая, как и везде в мире у нас выросла нагрузка как и на отдельную бригаду, так и на всю систему здравоохранения. Много людей нуждаются в кислородной поддержке. Таких людей мы госпитализируем в кислородные точки", – вспомнил врач.
Однако заверил, что они были полностью всем обеспечены:
- и средствами индивидуальной защиты;
- и аппаратами ИВЛ;
- и потоковым обеспечением кислорода.
Как днем, так и ночью. Медицина катастроф работает сутки, не сменяясь. Поэтому все было обеспечено,
– подытожил врач.
День в "скорой": о проблемах экстренной помощи, COVID-19 и что раздражает медиков – смотрите видео
Краткий рассказ врачей скорой помощи
- Журналисты 24 канала провели день в "скорой". Врачи рассказали, что во время пандемии число случаев достигло этой осенью максимальных показателей.
- Именно поэтому врачи объяснили, в каких случаях стоит вызвать скорую помощь. В частности, если пациент с COVID-19 испытывает боль в грудной клетке, признаки дыхательной недостаточности или сатурация менее 92% (измерять пульсоксиметром).
- Кроме того, врачи скорой рассказали, что большинство госпитализированных пациентов с COVID-19 – невакцинированы. Прививка увеличивает ваши шансы не попасть в реанимацию и на аппарат ИВЛ.