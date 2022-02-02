Мужчину прогоняли из медучреждений и говорили звонить в полицию. Однако даже в присутствии правоохранителей ему не помогли.

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Раненого мужчину выгнали из больницы

Житель Сокаля Евгений Бандера рассказал, что примерно в 18: 50 28 января в центре города напали на мужчину. Злоумышленник 4 раза ударил свою жертву ножом. Инцидент произошел возле отделения скорой медицинской помощи.

Раненый мужчина, истекая кровью, забежал в поисках спасения к двери ШМД. Просил помощи, объяснял, что он ранен, что у него – сильное кровотечение. Там двери ему не открыли. Сказали, чтобы шел прочь, звонил в полицию,

– рассказал мужчина.

После этого окровавленный пострадавший подошел к двери детской больницы. Медики также не пустили его внутрь.

"Позвонил ко мне, через несколько минут приехал я и увидел там полицию и раненого полуобморочного человека. Полицейский подошел к двери ПМД, говорил, чтобы помогли. Зато какая-то женщина только громко визжала, что она тоже боится.", – отметил Бандера.

Мужчина просил о помощи, истекая кровью / Фото Евгения Бандеры

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Пострадавшему не помогли и в третьей больнице

Тогда мужчина посадил пострадавшего в машину и повез его в сопровождении полиции в приемный покой Сокальской центральной районной больницы.

"Когда заходим внутрь, а медики на нас смотрят, как бараны на новые ворота. Говорят, что нам не сюда, у них тут ничего нет, реанимации нет (точно знаю ложь). Пострадавшего вывели в коридор, посадили на скамейку, потому что из него сильно текла кровь и он пачкал пол", – добавил Бандера.

После криков и объяснений, что мужчина уже долго находится в таком состоянии, Его положили на диван. Бандера зажал ему рану на спине, из которой больше всего текла кровь. Однако медики ничего не делали, а лишь странно суетились.

"Сложилось впечатление, что они тюльпаны выращивают в теплицах, а не в больнице работают... Свидетелями этого "дурдома" были двое полицейских", – отметил очевидец.

В 3 больницах медики отказались помочь / Фото Евгения Бандеры

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Мужчину спасли врачи из Червонограда

Из Червонограда быстро приехала карета скорой. Она и забрала пострадавшего в больницу. По дороге врачи предоставили мужчине качественную медпомощь. К счастью, он выжил.

"После рассказов о так называемой оказанную квалифицированную помощь нашим Сокальский медиками, их коллеги из Червонограда прямым текстом сказали, что они (наши сотрудники медицинской службы) все – больные на голову", – добавил Бандера.

Мужчина искренне поблагодарил червоноградских медиков за спасение товарища. Также он обратился к руководителю районной больницы Романа Шведа и городского головы Серия Касьяна.

"Люди платят налоги, содержат коммунальное учреждение, в котором должно быть все для людей, потому что там деньги вовлечены. Помощи никакой, сами должны оказывать помощь, сами должны возить по больницам. Хорошо, что не сами (люди, пациенты) зашивают и операции не проводят", – подытожил мужчина.

В комментарии журналистам "Эхо Червонограда" Швед рассказал, что в больнице проведут служебное расследование, чтобы понять все обстоятельства инцидента. Также этим делом будет заниматься полиция.

"Скорая приехала и забрала пациента у нас с перевязочного стола. Почему забрали? Потому что врач сказал, что у нас нет дежурного реаниматолога, Если бы, не дай Бог, было бы проникнет ранения, без реанимации трудно было бы, надо было бы вызвать бригаду", – отметил руководитель больницы.

По его словам, в районной больнице сейчас лечат больных с коронавирусом. Поэтому реанимация якобы закрыта.

Мужчину спасли в Червонограде / Фото Евгения Бандеры

Текст сообщения Евгения Бандеры:

Гордость Сокаля...медицина и руководители.. Как работает наш Сокальский местный приемный покой и отделение скорой медицинской помощи. Вчера в 18:50 произошло нападение на одного из жителей общины, были нанесены четыре колото резаные раны. Произошло это в центре Сокаля, у входа в Красную больницу, где находится отделение скорой медицинской помощи. Раненый мужчина, истекая кровью, забег в поисках спасения к двери СМП, просил помощи, объяснял что он ранен, что у него сильное кровотечение, там двери ему не открыли. Сказали, чтобы шел прочь, звонил в полицию.

Тогда весь окровавленный подошел к двери детской больницы и его туда тоже не впустили. Позвонил ко мне, через несколько минут приехал я и увидел там полицию и раненого полуобморочного человека. Полицейский подошел к двери ПМД, говорил, чтобы помогли.Зато какая-то женщина только громко визжала, что она тоже боится. Хорошо нет времени, сажаю к себе в машину, везу в сопровождении полиции в большую больницу на приемный покой, заходим внутрь, а медики на нас смотрят, как бараны на новые ворота. Говорят, что нам не сюда, у них тут ничего нет, реанимации нет (точно знаю ложь)пострадавшего вывели в коридор, посадили на скамейку, потому что из него сильно текла кровь и он пачкал пол. После криков и объяснений, что он уже долго в таком состоянии положили на кушетку я зажал ему рану на спине из которой больше всего кровило. Со стороны медиков, у них же в приемном покое не происходило ничего, то есть медики помощи не оказывали, только была какая-то странная возня. Сложилось впечатление, что они тюльпаны выращивают в теплицах, а не в больнице работают... Свидетелями этого "дурдома" были два полицейских.

К счастью, быстро приехала карета скорой из Червонограда и забрали пострадавшего из этого цирка в Червоноград. По дороге в больницы оказали качественную медицинскую помощь. Все Ок мой товарищ выжил. После рассказов о так называемой оказанную квалифицированную помощь нашим Сокальским медикам, их коллеги из Червонограда прямым текстом сказали, что они (наши сотрудники медицинской службы)там все больные на голову. Спасибо медикам из Червонограда! Особую "благодарность" хотел бы выразить нашим руководителям п. Роман Швед, как руководителю больницы браво, вы превзошли себя, как руководителя с опытом... поры. Сергей Касян, как городской голова и как человек, который занимал в больнице руководящие должности аплодирую стоя. Спасибо вам "хорошие" за правильную организацию труда.

Люди платят налоги, содержат коммунальное учреждение, в котором должно быть все для людей, потому что там деньги вовлечены. Помощи никакой, сами должны оказывать помощь, сами должны возить по больницам, хорошо что не сами (люди, пациенты).. зашивают и операций не проводят Всем добра! Берегитесь, каждый из нас может оказаться в такой ситуации.