Частина Львова та Брюховичів 10 вересня залишаться без світла: список вулиць
10 вересня 2021 , 09:40Читать новость на русском
Джерело:Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго 10 вересня проводитимуть роботи на електромережах. Тож низка вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах тимчасово залишаться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
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Де не буде світла у Львові з 9:00 до 17:00
- вулиця Мазепи – будинки № 3, 5, 5А, 7, 7А;
- вулиця Шевченка – будинок № 318А;
- вулиця Брюховицька – будинок № 41;
- вулиця Скорини – будинки № 6, 6А, 20, 22;
- вулиця Гашека – будинок № 19;
- вулиця Стрийська – будинки № 57, 202;
- вулиця Хоткевича – будинки № 30, 23, 16, 28;
- вулиця Чукаріна – будинки № 1, 1А, 1Б;
- вулиця Тракт Глинянський – будинки № 130 – 151, 152, 155 – 159, 163, 165.
Також з 9:00 до 17:00 не буде світла у Винниках на вулиці Івасюка, 48.
Де не буде світла у Брюховичах з 9:00 до 17:00
- вулиця Смолиста – будинки № 12 – 32, 29, 33В, 51;
- вулиця Соснова – будинки № 34А, 34Б;
- вулиця Весняна – будинки № 2 – 8;
- вулиця Вільхова – всі будинки;
- вулиця Осикова – всі будинки.