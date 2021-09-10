Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.
Интересно Парк культуры во Львове закрыли на 3 дня из-за проведения корпоратива
Где не будет света во Львове с 9:00 до 17:00
- улица Мазепы – дома № 3, 5, 5А, 7, 7А;
- улица Шевченко – дом № 318А;
- улица Брюховицкая – дом № 41;
- улица Скорины – дома № 6, 6А, 20, 22;
- улица Гашека – дом № 19;
- улица Стрыйская – дома № 57, 202;
- улица Хоткевича – дома № 30, 23, 16, 28;
- улица Чукарина – дома № 1, 1А, 1Б;
- улица Тракт Глинянский – дома № 130 – 151, 152, 155 – 159, 163, 165.
Также с 9:00 до 17:00 не будет света в Винниках на улице Ивасюка, 48.
Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00
- улица Смолистая – дома № 12 – 32, 29, 33В, 51;
- улица Сосновая – дома № 34А, 34Б;
- улица Весенняя – дома № 2 – 8;
- улица Вильховая – все дома;
- улица Осиновая – все дома.