Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.

Интересно Парк культуры во Львове закрыли на 3 дня из-за проведения корпоратива

Где не будет света во Львове с 9:00 до 17:00

улица Мазепы – дома № 3, 5, 5А, 7, 7А;

улица Шевченко – дом № 318А;

улица Брюховицкая – дом № 41;

улица Скорины – дома № 6, 6А, 20, 22;

улица Гашека – дом № 19;

улица Стрыйская – дома № 57, 202;

улица Хоткевича – дома № 30, 23, 16, 28;

улица Чукарина – дома № 1, 1А, 1Б;

улица Тракт Глинянский – дома № 130 – 151, 152, 155 – 159, 163, 165.

Также с 9:00 до 17:00 не будет света в Винниках на улице Ивасюка, 48.

Где не будет света в Брюховичах с 9:00 до 17:00

улица Смолистая – дома № 12 – 32, 29, 33В, 51;

улица Сосновая – дома № 34А, 34Б;

улица Весенняя – дома № 2 – 8;

улица Вильховая – все дома;

улица Осиновая – все дома.

Заметьте! Информацию обо всех аварийных и плановых отключениях света во Львове можно узнать на сайте Львовоблэнерго.