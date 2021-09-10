Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво Через проведення корпоративу львівський Парк культури закрили на 3 дні

Де не буде світла у Львові з 9:00 до 17:00

вулиця Мазепи – будинки № 3, 5, 5А, 7, 7А;

вулиця Шевченка – будинок № 318А;

вулиця Брюховицька – будинок № 41;

вулиця Скорини – будинки № 6, 6А, 20, 22;

вулиця Гашека – будинок № 19;

вулиця Стрийська – будинки № 57, 202;

вулиця Хоткевича – будинки № 30, 23, 16, 28;

вулиця Чукаріна – будинки № 1, 1А, 1Б;

вулиця Тракт Глинянський – будинки № 130 – 151, 152, 155 – 159, 163, 165.

Також з 9:00 до 17:00 не буде світла у Винниках на вулиці Івасюка, 48.

Де не буде світла у Брюховичах з 9:00 до 17:00

вулиця Смолиста – будинки № 12 – 32, 29, 33В, 51;

вулиця Соснова – будинки № 34А, 34Б;

вулиця Весняна – будинки № 2 – 8;

вулиця Вільхова – всі будинки;

вулиця Осикова – всі будинки.

Зауважте! Інформацію про усі аварійні та планові відключення світла у Львові можна дізнатися на сайті Львівобленерго.