Частину траси Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП: моторошні фото
Джерело:Патрульна поліція Львівщини
На Львівщині на трасі Київ – Чоп 5 жовтня трапилась моторошна аварія за участю 5 автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина.
Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Рух трасою – заблокований.
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На трасі Київ – Чоп трапилась масштабна ДТП
На трасі Київ — Чоп біля села Старий Яричів трапилася ДТП за участю 5 автомобілів. За попередньою інформацією, внаслідок аварії одна людина загинула.
Рух повністю перекрили. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів,
– мовиться у повідомленні поліції.
Правоохоронці закликають водіїв зважати на цю інформацію та бути обережними на дорозі.
Дивіться відео з місця аварії:
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Внаслідок аварії помер водій легковика
У поліції Львівщини розповіли, що аварія трапилася приблизно о 9:00. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись 5 автомобілів:
- Volkswagen Passat, яким керував 26-річний житель Волині;
- вантажівка DAF з напівпричепом, за кермом якої перебував 33-річний водій, також житель Волині;
- мікроавтобус Renault Master, за кермом якого був 37-річний житель одного з сіл Яворівського району;
- легковик Skoda Octavia, яким керував 27-річний львів'янин;
- мікроавтобус Peugeot Boxer, за кермом якого перебував 38-річний житель Буська.
Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав важкі травми. Він помер на місці аварії. Наразі там працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та розв'язують питання правової кваліфікації події.
На трасі зіткнулись 5 автівок / Фото Патрульної поліції Львівщини
Внаслідок аварії загинув водій / Фото Патрульної поліції Львівщини
Схема об'їзду заблокованої ділянки траси / Фото Патрульної поліції Львівщини