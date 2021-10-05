Частину траси Київ – Чоп заблоковано через масштабну ДТП: моторошні фото

На Львівщині на трасі Київ – Чоп 5 жовтня трапилась моторошна аварія за участю 5 автівок. Внаслідок ДТП загинула одна людина.

Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Рух трасою – заблокований.

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На трасі Київ – Чоп трапилась масштабна ДТП

На трасі Київ — Чоп біля села Старий Яричів трапилася ДТП за участю 5 автомобілів. За попередньою інформацією, внаслідок аварії одна людина загинула.

Рух повністю перекрили. Патрульні організовують об'їзд ділянки через населені пункти Старий Яричів та Новий Яричів,

– мовиться у повідомленні поліції.

Правоохоронці закликають водіїв зважати на цю інформацію та бути обережними на дорозі.

Дивіться відео з місця аварії:

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Внаслідок аварії помер водій легковика

У поліції Львівщини розповіли, що аварія трапилася приблизно о 9:00. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись 5 автомобілів:

Volkswagen Passat , яким керував 26-річний житель Волині;

, яким керував 26-річний житель Волині; вантажівка DAF з напівпричепом, за кермом якої перебував 33-річний водій, також житель Волині;

з напівпричепом, за кермом якої перебував 33-річний водій, також житель Волині; мікроавтобус Renault Master , за кермом якого був 37-річний житель одного з сіл Яворівського району;

, за кермом якого був 37-річний житель одного з сіл Яворівського району; легковик Skoda Octavia , яким керував 27-річний львів'янин;

, яким керував 27-річний львів'янин; мікроавтобус Peugeot Boxer , за кермом якого перебував 38-річний житель Буська.

Внаслідок ДТП водій Volkswagen отримав важкі травми. Він помер на місці аварії. Наразі там працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та розв'язують питання правової кваліфікації події.



На трасі зіткнулись 5 автівок / Фото Патрульної поліції Львівщини



Внаслідок аварії загинув водій / Фото Патрульної поліції Львівщини



Схема об'їзду заблокованої ділянки траси / Фото Патрульної поліції Львівщини