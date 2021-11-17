Через 2 тижні Львівщина може вийти з червоної зони, – головний медик області

Наразі Львівщина перебуває у червоній карантинній зоні. Проте вже за 2 тижні область має усі шанси з неї вийти.

Захворюваність на коронавірус поступово йде на спад. Однак жителям Львівщини слід продовжувати дотримуватися усіх протиепідемічних обмежень.

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Через 2 тижні область може вийти з червоної зони

Директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що на Львівщині показники захворюваності на коронавірус почали поступово знижуватися.

Захворюваність на коронавірусну інфекцію на Львівщині повільно почала йти на спад. Відтак вже за 2 тижні область має усі шанси вийти із червоної зони за умов дотримання карантинних обмежень, а також проведення вакцинації,

– додав посадовець.

Чемерис зауважив, що, окрім зниження кількості нових хворих на COVID-19, останнім часом в області спостерігають незначний спад госпіталізацій та викликів швидкої допомоги до пацієнтів з коронавірусом.

На Львівщині з 22 листопада вводять додаткові обмеження на перевезення пасажирів у приміському транспорті. Усі пасажири повинні будуть мати сертифікат про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або довідку про протипокази до щеплення.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Яка на Львівщині ситуація з коронавірусом

За інформацією Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, з початку пандемії коронавірус виявили у понад 200,59 тисячі жителів Львівщини.

Понад 161,15 тисячі хворих вилікувались, а 5106 – померли від ускладнень.

В області 16 листопада виявили 721 новий випадок інфікування COVID-19.

230 хворих госпіталізували, а на самоізоляцію скерували 3290 людей.

Від ускладнень коронавірусу померли 49 пацієнтів.

Наразі в стаціонарах лікуються 3014 жителів області. Завантаженість ліжкової мережі становить 58,34%.

В реанімаціях перебувають 207 хворих, з них на апаратах ШВЛ – 65.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу