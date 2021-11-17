Заболеваемость коронавирусом постепенно идет на спад. Однако жителям Львовщины следует продолжать придерживаться всех противоэпидемических ограничений.

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Через 2 недели область может выйти из красной зоны

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис рассказал, что на Львовщине показатели заболеваемости коронавирусом начали постепенно снижаться.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией на Львовщине медленно начала идти на спад. Поэтому уже через 2 недели область имеет все шансы выйти из красной зоны при условии соблюдения карантинных ограничений, а также проведения вакцинации,

– добавил чиновник.

Чемерис отметил, что, кроме снижения количества новых больных COVID-19, последнее время в области наблюдают незначительный спад госпитализаций и вызовов скорой помощи к пациентам с коронавирусом.

Обратите внимание! На Львовщине с 22 ноября вводят дополнительные ограничения на перевозку пассажиров в пригородном транспорте. Все пассажиры должны будут иметь сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о противопоказаниях к прививке.



Адаптивный карантин в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала

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Какая на Львовщине ситуация с коронавирусом

По информации Львовского областного информационно-аналитического центра медицинской статистики, с начала пандемии коронавируса обнаружили у более 200,59 тысячи жителей Львовщины.

Более 161,15 тысячи больных вылечились, а 5106 – умерли от осложнений.

В области 16 ноября обнаружили 721 новый случай инфицирования COVID-19.

230 больных госпитализировали, а на самоизоляцию направили 3290 человек.

От осложнений коронавируса умерли 49 пациентов.

Сейчас в стационарах лечатся 3014 жителей области. Загруженность коечной сети составляет 58,34%.

В реанимациях находятся 207 больных, из них на аппаратах ИВЛ – 65.

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