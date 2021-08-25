Через ремонт вулиці Бандери 26 серпня у 2 районах Львова не буде води: адреси
25 серпня 2021 , 15:19Читать новость на русском
Джерело:Львівводоканал
У Львові триває реконструкція вулиці Бандери. Тож 26 серпня через проведення ремонтних робіт у 2 районах міста тимчасово не буде води.
Водопостачання не буде на деяких вулицях Залізничного і Франківського району. Відновити подачу води планують до 21:00.
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Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00
- вулиця Ангеловича – всі будинки;
- вулиця Антоновича – будинки № 4 – 54 (парна сторона), 7 – 49 (непарна сторона);
- вулиця Архітекторська – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Васильківського – всі будинки;
- вулиця Війтовича – всі будинки;
- вулиця Героїв УПА – будинки № 4 – 46 (парна сторона), 3 – 45 (непарна сторона);
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- вулиця Київська – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
- вулиця Озаркевича – всі будинки;
- вулиця Опільського – всі будинки;
- площа Липнева – всі будинки;
- вулиця Русових – всі будинки;
- вулиця Бандери – всі будинки;
- вулиця Устіяновича – всі будинки;
- вулиця Федьковича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки.
Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.Зауважте! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті Львівводоканалу.