Водоснабжения не будет на некоторых улицах Зализнычного и Франковского районов. Восстановить подачу воды планируют к 21:00.
Интересно Имеем амбициозные планы, – Садовый рассказал, когда во Львове завершатся ремонты дорог
Где во Львове не будет воды с 9:00 до 21:00
- улица Ангеловича – все дома;
- улица Антоновича – дома № 4 – 54 (четная сторона), 7 – 49 (нечетная сторона);
- улица Архитекторская – все дома;
- улица Библиотечная – все дома;
- улица Васильковского – все дома;
- улица Вийтовича – все дома;
- улица Героев УПА – дома № 4 – 46 (четная сторона), 3 – 45 (нечетная сторона);
- улица Карпинского – все дома;
- улица Киевская – все дома;
- улица Матейко – все дома;
- улица Митрополита Андрея – все дома;
- улица Озаркевича – все дома;
- улица Опольского – все дома;
- площадь Лыпневая – все дома;
- улица Русовых – все дома;
- улица Бандеры – все дома;
- улица Устияновича – все дома;
- улица Федьковича – все дома;
- улица Шептицких – все дома.
После завершения ремонтных работ специалисты проведут промывку уличной водопроводной сети. В это время возможно временное ухудшение качества воды: окраска ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок трубопроводов.