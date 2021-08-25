Водопостачання не буде на деяких вулицях Залізничного і Франківського району. Відновити подачу води планують до 21:00.

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00

  • вулиця Ангеловича – всі будинки;
  • вулиця Антоновича – будинки № 4 – 54 (парна сторона), 7 – 49 (непарна сторона);
  • вулиця Архітекторська – всі будинки;
  • вулиця Бібліотечна – всі будинки;
  • вулиця Васильківського – всі будинки;
  • вулиця Війтовича – всі будинки;
  • вулиця Героїв УПА – будинки № 4 – 46 (парна сторона), 3 – 45 (непарна сторона);
  • вулиця Карпінського – всі будинки;
  • вулиця Київська – всі будинки;
  • вулиця Матейка – всі будинки;
  • вулиця Митрополита Андрея – всі будинки;
  • вулиця Озаркевича – всі будинки;
  • вулиця Опільського – всі будинки;
  • площа Липнева – всі будинки;
  • вулиця Русових – всі будинки;
  • вулиця Бандери – всі будинки;
  • вулиця Устіяновича – всі будинки;
  • вулиця Федьковича – всі будинки;
  • вулиця Шептицьких – всі будинки.

Після завершення ремонтних робіт фахівці проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. У цей час можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення іржею, яка змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.