Червона зона на Львівщині: в області хочуть посилити карантин з 26 січня

Через стрімке збільшення кількості хворих на коронавірус на Львівщині планують дужче посилити карантин. Нові обмеження почнуть діяти з 26 січня.

Зокрема, усі освітні заклади хочуть перевести на дистанційне навчання. Очно працюватимуть лише дитсадки.

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На Львівщині хочуть посилити карантин

Керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис розповів, що 25 січня відбудеться засідання обласної комісії з питань ТЕБ та НС. На ньому прийматимуть рішення щодо посилення карантину в області.

Ми проаналізували захворюваність дітей і зазначу, що з 11 по 24 січня у 1754 дітей підтвердився COVID-19. Окрім того, є позитивна динаміка наповненості дитячих ліжок і станом на сьогодні 165 дітей є на лікуванні у стаціонарах,

– зазначив Чемерис.

За словами посадовця, під час засідання департамент охорони здоров'я ЛОДА пропонуватиме заборонити проведення будь-яких розважальних заходів. Також планують ввести обмеження щодо роботи громадського транспорту. Зокрема, дозволять лише перевезення із заповненістю салону не більше ніж на 50%.

Якщо на Львівщині зберігатиметься або ж зростатиме динаміка захворюваності, то з 1 лютого припинять роботу закладів громадського харчування з дозволом працювати лише "на виніс".

"Для того, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції та статистики до зменшення серед дитячого населення, ми змушені вдаватись до таких дій", – додав Чемерис.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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За інформацією "Львівського порталу", в області також посилять контроль за дотриманням карантину.

"Також такі обмеження (з 1 лютого – 24 канал) будуть діяти щодо спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення є вимушеним, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, аби запобігти інтенсивному навантаженню на систему охорони здоров'я", – додав Чемерис.

На Львівщині протягом трьох діб рівень захворюваності зріс з 21% до 23,7%. Своєю чергою, норма цього показника становить менше ніж 20%. Також в області тримається високий показник госпіталізації – 74 – 80% при нормі менше ніж 50%.



Показники захворюваності в Україні станом на 25 січня / Інфографіка МОЗ