У Червонограді 34-річний чоловік підстрелив відвідувача кафе: фото з місця події

Правоохоронці 23 вересня затримали 34-річного чоловіка. Він під час сварки в одному з червоноградських кафе почав стріляти у свого опонента.

Внаслідок події 52-річний чоловік отримав травми. Зловмиснику загрожує в'язниця.

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Чоловік вистрілив у відвідувача кафе

Правоохоронцям 23 вересня надійшло повідомлення про те, що в Червонограді в одному з кафе трапилась стрілянина. Там двоє чоловіків раптово почали сваритися. Під час конфлікту один з них вистрілив з невідомої зброї у свого опонента.

На місце події негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції. Правоохоронці встановили особи учасників конфлікту. Обидва виявились місцевими жителями віком 34 та 52 роки.

Постріли здійснив молодший з чоловіків. Внаслідок інциденту старший отримав травми. Зокрема, медики діагностували у нього "забійну рану лобної та тім'яної ділянки голови". Поліцейські вилучили предмет, схожий на стартовий пістолет. Його скерували на експертне дослідження.

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Якщо провину зловмисника доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 7 років у в'язниці.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Слідчі продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.



Чоловік влаштував стрілянину в кафе / Фото поліції Львівщини