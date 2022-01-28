"Дай Бог, щоб не знадобилося": Садовий розповів, як Львів готується до національного спротиву

У Львові триває підготовки до національного спротиву. Її проводять спільно з державними інституціями, які займаються територіальною обороною.

Це відбувається в рамках програми, яку нещодавно ухвалила міськрада. Мер Львова Андрій Садовий 28 січня розповів у відеозверненні, що вже встигли зробити.

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Лише готовність переможе тривогу

Мер акцентував на тому, що останні часом більшість громадян України перебувають у тривозі. Проте, на його думку, цю тривогу й переживання можна зняти лише готовністю.

Дай Бог, щоб це нам ніколи не знадобилося, але коли ми маємо ці вміння, то маємо більше сміливості й твердості, і це розуміє ворог. Він 100 разів буде думати, чи атакувати нас, коли знає, що отримає спротив,

– сказав Андрій Садовий

Він зазначив, що вже почалися навчання львів’ян за двома напрямами. Мовиться про володіння зброєю, а також домедичну допомогу.

Передусім подбали про критичну інфраструктуру

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Першими пройшли навчання по володінню зброєю працівники комунальних підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Про перше тренування повідомили ще 25 січня.

Інструкторами тоді були ветерани війни на Донбасі. Вони зазначали, що багатьох комунальників не треба було нічого вчити. Адже частина людей служила в армії, тому вони лише поновлювали свої вміння.

Чому потрібні вміння домедичної допомоги

Під час війни велика кількість людей гине від втрати крові. Нерідко це стається, через відсутність вчасної медичної допомоги.



Курси домедичної допомоги в ЛМР / Фото Романа Балука

Андрій Садовий сказав, що навички домедичної допомоги є необхідними для кожного громадянина нашої країни. Також він зазначив, що відповідні навчання вже розпочалися.

Звернення Андрія Садового до жителів міста: дивіться відео

Більше про цю програму

У документі Програми національного спротиву ЛМР передбачений план дій та підготовки у випадку розгортання повномасштабних військових дій на території України. Програма розрахована на 2022 – 2024 роки. Її розглядатимуть депутати міськради на сесії 4 лютого.

Програма передбачає 3 основні блоки:

навчання населення основним бойовим навичкам, домедичній допомозі та іншим умінням, які необхідні для територіальної оборони;

безпосередня співпраця й підтримка забезпечення, а також сприяння роботі батальйонів, які будуть працювати на території міста й області;

розвиток інфраструктури як територіальної оборони на території львівської громади.

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