У 5 районах Львова, Винниках і Брюховичах 12 серпня вимикатимуть світло: адреси

12 серпня 2021 , 11:12
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Джерело:

Львівобленерго

Фахівці Львівобленерго 12 серпня ремонтуватимуть електромережі. Тож жителі Франківського, Личаківського, Сихівського, Залізничного та Шевченківського районів Львова тимчасово залишаться без світла. Також електропостачання вимикатимуть у Винниках і Брюховичах.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де не буде світла у Франківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Утіха – усі будинки;
  • вулиця Карпанюка – усі будинки;
  • вулиця Прогулкова – усі будинки;
  • вулиця Кравченко – будинок № 8;
  • вулиця Сулими – усі будинки;
  • вулиця Кондукторська – будинки № 16, 20, 26;
  • вулиця Медведецького – усі будинки;
  • вулиця Багряного – будинки № 41 – 59 (непарні), 32 – 54 (парні);
  • вулиця Окружна – будинки № 1 – 29 (непарні), 2 – 34 (парні).

Де не буде світла у Залізничному районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Повітряна – будинки № 53, 53а, 55, 55а;
  • вулиця Низинна – будинки № 15 – 25 (непарні);
  • вулиця Грюнвальдська – будинки № 1 – 4;
  • вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
  • вулиця Бойчука – будинок № 38;
  • вулиця Музики – будинки № 34, 36;
  • вулиця Дагестанська – усі будинки;
  • вулиця Солом'янка – усі будинки;
  • вулиця Чуваська – будинки № 32 – 47;
  • вулиця Любінська – будинок № 196.

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Де не буде світла у Шевченківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Грінченка – будинки № 6, 14а, 16, 18, 33, 35, 37, 39;
  • вулиця Розточчя – будинок № 27;
  • вулиця Загірна – будинок № 2;
  • вулиця Очеретяна – усі будинки;
  • вулиця Творча – будинки № 52 – 70.

Де не буде світла у Сихівському районі з 9:00 до 17:00

  • проспект Червоної Калини – будинки № 66, 68, 68, 91;
  • вулиця Скрипника – будинки № 2, 8, 12;
  • вулиця Освицька – будинок № 3.

Де не буде світла у Личаківському районі з 9:00 до 17:00

  • вулиця Лісна – будинки № 2б, 22, 38;
  • вулиця Лісна (Винники) – будинки № 1 – 33.

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Де не буде світла у Брюховичах з 9:00 до 17:00

  • вулиця Січових Стрільців – усі будинки;
  • вулиця Під Осовою – усі будинки;
  • вулиця Під Горою – усі будинки;
  • вулиця Букова – усі будинки;
  • вулиця Грабова – усі будинки;
  • вулиця Зоряна – усі будинки;
  • вулиця Мирна – усі будинки;
  • вулиця Миру – усі будинки;
  • вулиця За мостом – усі будинки;
  • вулиця Підгірна – усі будинки;
  • вулиця Крукова Гора – усі будинки;
  • вулиця Піскова – усі будинки;
  • вулиця Висока – усі будинки;
  • СК "Гвоздика";
  • СК "Мічуринець".
Автор: Ольга Котів